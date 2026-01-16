Fenerbahçe'den tarihi sosyal sorumluluk projesi: Kabul etmeyen futbolcu transfer edilmeyecek!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.01.2026 15:58:00
Fenerbahçe Kulübü, sportif direktör Devin Özek'in fikir öncülüğünde hayata geçirilen "Geleceğe Umut" projesini duyurdu. Bu projeyle sarı-lacivertliler transferlerde oyuncu maaşlarının yüzde 1'ini dezavantajlı çocukların eğitim, gelişim ve geleceğine katkı sunacak özel program için ayıracak. Sarı-lacivertliler, maaşından katkı sağlanmasını kabul etmeyen futbolcularla transfer görüşmelerini ilerletmeyecek.

Fenerbahçe Kulübü, "Geleceğe Umut" projesiyle yapacağı transferlerde oyuncu maaşlarının yüzde 1'ini dezavantajlı çocukların eğitim, gelişim ve geleceğine katkı sunacak özel program için ayıracak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre sportif direktör Devin Özek'in fikir öncülüğünde hayata geçirilen ve kulüp tarafından desteklenen proje, Özek'in annesi Cornelia Özek'in anısına yapılacak.

İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmelerin ardından hayata geçirilecek program kapsamında sosyal sorumluluk ilkesini benimsemeyen ve maaşından katkı sağlanmasını kabul etmeyen futbolcularla transfer görüşmeleri ilerletilmeyecek.

