Derbide gülen taraf Fenerbahçe | Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Koronavirüs salgını sonrasında Nef Stadyumu’nda tam kapasiteyle oynanan ilk müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu. Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi yaptı. Müsabaka öncesinde, dijital bir platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili görseller açıldı.
31.dakikada ise bu sefer sahnede Mesut Özil sahneye çıktı. İrfan Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mesut, topla beraber cepheden ceza sahasına sokuldu. Kaleci Muslera ile karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu Muslera'nın solundan ağlara gönderdi. Derbiye böylece denge gelmiş oldu.
Karşılaşmanın 31. dakikasında Mesut Özil, skora eşitliği getiren golü kaydettikten sonra, Galatasaray tribünlerinden Özil'e çakmak fırlatıldı. Bu olayın ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı tribünlere giderek taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından, Muslera, Marcao, Berke Özer ve Mert Hakan Yandaş, sarı kart ile cezalandırıldı.
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