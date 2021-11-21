Derbide gülen taraf Fenerbahçe | Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

31.dakikada ise bu sefer sahnede Mesut Özil sahneye çıktı. İrfan Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mesut, topla beraber cepheden ceza sahasına sokuldu. Kaleci Muslera ile karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu Muslera'nın solundan ağlara gönderdi. Derbiye böylece denge gelmiş oldu.