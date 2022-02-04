Dikilide dalış yaparken antik kent limanı buldu

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2022 Cuma, 15:57
Dikilide dalış yaparken antik kent limanı buldu

ABD'de bir müzik şirketinde yazılımcı olarak çalışan bilgisayar mühendisi Denem Orhun yaklaşık 1,5 yıl önce eşiyle birlikte tatil için geldiği İzmir'in Dikili ilçesinde dalış yaparken su altında yuvarlak kolonlara rastladı. 

Dikilide dalış yaparken antik kent limanı buldu

İznik'te gölde bulunan 2'nci yüzyıla ait bazilikaya benzemesi nedeniyle kolonların tarihi bir yapıya ait olabileceğini düşünen Orhun, drone ile görüntülerini çekip, durumu Bergama Antik Kenti kazı ekibinden Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güler Ateş ile İzmir ve Bergama Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

Dikilide dalış yaparken antik kent limanı buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan uzmanların 1 yıl süren araştırmaları sonucunda söz konusu yapının Akalılar tarafından kurulan ilk kent devleti olan Atarneus Antik Kenti'ne ait tarihi binlerce yıl öncesine dayanan antik liman olduğu belirlendi.

Dikilide dalış yaparken antik kent limanı buldu

İzmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından söz konusu limanın bulunduğu bölge 1'inci derece sit alanı ilan edildi.

Dikilide dalış yaparken antik kent limanı buldu

Kararda, Kabakum yolu mevkii sahilindeki limanın, tapulama harici alanda, deniz içinde kalan ve geç Antik döneme tarihlenen üç bölümlü iskele şeklinde liman kalıntısı olduğu belirtildi.

Dikilide dalış yaparken antik kent limanı buldu

Limanın, antik dönem sonrasındaki tektonik hareketler sonucunda meydana gelen topografik değişikliklerden sonra bile antik dönemden beri süregelen limancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğüne işaret eden mimari bir buluntu olduğuna dikkat çekiliyor.

Dikilide dalış yaparken antik kent limanı buldu

Antik Yunan Filozofu Aristo'nun da bir dönem yaşadığı tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla uzanan Atarneus Antik Kenti'ne ait antik limanı bulan Denem Orhun, annesinin Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olması nedeniyle çocukluğundan beri arkeolojiye meraklı olduğunu belirterek, "Yüzerken sudaki yuvarlak kolona gözüm ilişti. Yerdeki başka taşlarla beraber buranın antik bir yapı olduğunu düşündüm. Yapının bazilika planına sahip olduğunu fark ettim. Durumu yetkililere bildirmemle birlikte araştırmalar yapıldı. Bir yıl süren araştırmalar sonucunda buranın antik liman olduğu ortaya çıktı. Antik limanın girişi tam olarak doğuda. Doğu-batı aksına yerleşmiş; tripartite kolonlu bir portico var. Apsis açık deniz tarafında. Bunun üzerine biraz daha yazıştık ve 1 yılın sonunda Atarneus'un Antik Limanı olarak tescillendi. Bir vatandaş olarak görevimi yapmanın mutluluğu içerisindeyim" dedi.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler