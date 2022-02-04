Dikilide dalış yaparken antik kent limanı buldu
İznik'te gölde bulunan 2'nci yüzyıla ait bazilikaya benzemesi nedeniyle kolonların tarihi bir yapıya ait olabileceğini düşünen Orhun, drone ile görüntülerini çekip, durumu Bergama Antik Kenti kazı ekibinden Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güler Ateş ile İzmir ve Bergama Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.
Antik Yunan Filozofu Aristo'nun da bir dönem yaşadığı tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla uzanan Atarneus Antik Kenti'ne ait antik limanı bulan Denem Orhun, annesinin Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olması nedeniyle çocukluğundan beri arkeolojiye meraklı olduğunu belirterek, "Yüzerken sudaki yuvarlak kolona gözüm ilişti. Yerdeki başka taşlarla beraber buranın antik bir yapı olduğunu düşündüm. Yapının bazilika planına sahip olduğunu fark ettim. Durumu yetkililere bildirmemle birlikte araştırmalar yapıldı. Bir yıl süren araştırmalar sonucunda buranın antik liman olduğu ortaya çıktı. Antik limanın girişi tam olarak doğuda. Doğu-batı aksına yerleşmiş; tripartite kolonlu bir portico var. Apsis açık deniz tarafında. Bunun üzerine biraz daha yazıştık ve 1 yılın sonunda Atarneus'un Antik Limanı olarak tescillendi. Bir vatandaş olarak görevimi yapmanın mutluluğu içerisindeyim" dedi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Burası İstanbul'un göbeği: Yurttaşın 'ekmek' çilesi
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK'ten 'Esra Erol' kararı
- Yeni transferin sözleşmesi feshedildi
- Şahan Gökbakar'dan Onur Anıtı'na yapılan saldırıya tepki
- Allahyar, Hull City'yi seçme sebebini açıkladı!
- Burası İstanbul'un göbeği: Yurttaşın 'ekmek' çilesi
- Fatura soygununa karşı ayağa kalktılar
- 'Ucuz' iPhone SE 2022’nin fiyatı sızdırıldı
- Avrupa'daki petrol tesislerine siber saldırı düzenlendi
- CHP'li Kılıç: Aile Sağlığı Merkezlerinde boş kadro çok
- Zürafa Sokak haftaya yıkılıyor