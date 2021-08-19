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Oxford Üniversitesi’nde tıbbi istatistik ve epidemiyoloji profesörü olan Sarah Walker yaptığı incelemeler ve analizler sonucunda Delta varyantının aşı olanlara da bulaşabileceğini açıkladı. Walker, aşı olanlarda Delta varyantının bulaşma oranının halen belirsiz olduğunu ve bu durumunun sürü bağışıklığı yaratmada büyük bir sorun teşkil edeceğini söyledi.

Verileri inceleyen uzmanlar, “İki doz aşı olanlara eğer Delta varyantı bulaşırsa, onlar da aşı olmayan ve hastalık bulaşan insanlar kadar virüse ev sahipliği yapabilirler. Dolayısıyla sürü bağışıklığı sağlamak çok olası bir seçenek değil” dedi.