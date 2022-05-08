Diyetin vazgeçilmez 11 besini
Her bir besinin günlük beslenmeye ve vücuda farklı faydası bulunuyor. Kivi, sarımsak, biberiye, keten tohumu, yoğurt, mercimek, kabak, balık, yulaf, yeşil çay ve su gibi besinler yağ yakımını hızlandırmanın yanı sıra birçok hastalığa karşı da bağışıklığı güçlendiriyor.
İşte diyetin vazgeçilmez 11 besini…
MERCİMEK
İçeriğinde zengin nişasta ve bitkisel proteinler barındıran mercimek, potasyum içeriği sayesinde hipertansiyonu düşürüyor, kalp hastalığı riskini azaltıyor. Zengin lif içeriği sayesinde tok tutarak kilo kaybına yardımcı oluyor. Yemeği ve çorbası yapılabileceği gibi, haşlayıp salatalara katılarak da tüketilebiliyor.
BALIK
Omega3 deposu balık, özellikle mevsiminde tüketildiğinde içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine destek oluyor. Bağışıklık sistemini koruyor, zekâ gelişimine fayda sağlıyor, kalp sağlığını ve kemikleri güçlendiriyor, hücreleri onarıyor, diyabet riskini azaltıyor. Bu nedenle özellikle mevsiminde haftada 2 kez tüketilmesi faydalı oluyor. En ideal pişirme yöntemi ise fırınlama.
BİBERİYE
Gıda ürünlerinin muhafazası için kullanılan biberiyenin bilimsel pek çok çalışmada; cilt, akciğer, mide, meme, yumurtalık, rahim ve kolon kanserleriyle lösemi riskini düşürdüğü gösterildi. Bağırsaktaki yağı emmeden atması özelliğiyle zayıflamaya olumlu etkisi olurken, yüksek kolesterolün de düşmesine yardımcı oluyor. Etlerin üzerine serpilerek kullanılabiliyor. Ayrıca iki tatlı kaşığı çekilmiş biberiye yaprağı demliğe konup, 400 ml suyla 10 dakika bekledikten sonra süzülüp tüketilebiliyor.
KETEN TOHUMU
Yüksek lif, omega3, B kompleks vitaminleri ve E vitamini içeren keten tohumu, müsilaj etkisi sayesinde kabızlığı önlüyor. Dolayısıyla keten tohumu tüketimi, kilo verme sürecini hızlandırıyor. Göbek ve basen bölgesindeki yağların kısa süre içinde yakılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca birçok hastalığın tedavisinde kullanılan şifalı bir tohum olan keten tohumunun; 1 bardak suyun veya 1 kâse yoğurdun içine taze öğütülmüş olarak eklenip 30 dakika beklendikten sonra tüketilmesi öneriliyor.
KİVİ
İçinde bol miktarda vitamin bulunduran kivi; özellikle C vitamini ve antioksidan özelliğiyle vücudu koruyor. Düzenli tüketildiğinde kalp hastalıklarından kanser ve obeziteye kadar birçok sorunda etkili olduğu da bilimsel olarak kanıtlandı. En önemli yararı ise yüksek lif içeriği sayesinde kabızlığa karşı etkili olması olarak biliniyor.
SARIMSAK
İçeriğindeki allilik sülfitler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak, aynı zamanda tümör hücrelerinin çoğalmasını baskılayan enzimleri uyararak kandaki kolesterol düzeyini azaltıyor. Sarımsağın en iyi bilinen etkisi ise kolesterolü düşürmesi; ayrıca içerisindeki selenyum sayesinde kalbi de koruyor.
SU
Düzenli ve yeterli su tüketimi; vücutta birçok sorunun aşılmasına katkı sağladığı gibi sağlıklı ve zinde yaşamın da olmazsa olmazı. Yeterli tüketilmediğinde vücut yorgunluğuna, zihinsel fonksiyonların gerilemesine neden oluyor. Yağ yakımında ve kas yapımında su tüketimi hayati bir göreve sahip bulunuyor. Yetişkin bir kişi için günlük su ihtiyacı kg başına 30 ml olmalı.
YEŞİL ÇAY
Antioksidan değeri sayesinde kanser riskini düşürüp vücut direncini yükseltiyor. Ayrıca Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklarda da riski düşürücü etkisi bulunuyor. Kalp sağlığını koruyor, yağ hücrelerini harekete geçirerek yağ yakımına yardımcı oluyor. Hamileler, böbrek ve hipertansiyon hastaları hariç gönül rahatlığı ile gün içinde yeşil çayı bal, limon veya tarçın ile tatlandırarak tüketmek mümkün.
YOĞURT
Kalsiyum kaynağı olması dışında probiyotik içeriği açısından da zengin olan yoğurt; bağırsak sağlığını koruyor, yağ yakımına destek oluyor, tansiyonu düzenliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, diş ve kemik sağlığını destekliyor, kolesterolü dengeliyor ve tatlı isteğinin önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Yoğurdun evde mayalanıp, özellikle protein bulunmayan öğünlerde yemeklerin yanında birer kâse tüketilmesi faydalı. Bu sayede kabızlık, ishal, hazımsızlık gibi sıkıntıların önüne geçmek ve tokluk süresini uzatmak mümkün.
YULAF
Yulaf lezzetli, hazırlaması pratik ve vücudumuzu gün içinde ihtiyaç duyacağı A vitamini, B1, demir, çinko, folik asit gibi birçok besin maddesine sahip bir besleyici, lif içeriği oldukça yüksek ve kolesterol düşürücü etkisi bulunuyor. Bağırsakta şişkinlik yaptığı için uzun süre tok tutucu özelliğe sahip, yoğurda ya da süte katarak lezzetlendirilmesi öneriliyor.
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