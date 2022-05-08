Diyetin vazgeçilmez 11 besini

KİVİ

İçinde bol miktarda vitamin bulunduran kivi; özellikle C vitamini ve antioksidan özelliğiyle vücudu koruyor. Düzenli tüketildiğinde kalp hastalıklarından kanser ve obeziteye kadar birçok sorunda etkili olduğu da bilimsel olarak kanıtlandı. En önemli yararı ise yüksek lif içeriği sayesinde kabızlığa karşı etkili olması olarak biliniyor.