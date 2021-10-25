Doktorlardan eylem: 36 saatlik nöbetin ardından kazada can vermişti
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri ile asistan ve araştırma görevlileri, hayatını kaybeden doktor Rümeysa Berin Şen'in (25), 36 saat nöbet tuttuktan sonra trafik kazası geçirdiğini söyleyerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Uzun nöbet sürelerine dikkati çeken ZBEÜ Araştırma Görevlileri Konsey Başkanı Dr. Barkın Malkoç "Bu ilk değil, son da olmayacak. Bu 36 saatlik nöbetler, yoğun çalışmalar devam ederse bitecek gibi değil" dedi.
Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen'in önceki gün nöbet çıkışı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi, meslektaşlarını da yasa boğdu. Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde toprağa verilen Şen'in ardından ZBEÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ile asistan ve araştırma görevlileri, fakülte önünde uzun nöbet sürelerine tepki gösterdi.
Dr. Malkoç, nöbet saatleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan bir adım atmasını beklediklerini belirterek "Bir hekim kardeşimizi, meslektaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Bu ilk değil, son da olmayacak. Bu 36 saatlik nöbetler, yoğun çalışmalar devam ederse bitecek gibi değil. İnsan haklarına da aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bizler, acilen bu konuda yönetimler ve bakanlık tarafından gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından kazada hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen, anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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