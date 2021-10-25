Doktorlardan eylem: 36 saatlik nöbetin ardından kazada can vermişti

Dr. Malkoç, nöbet saatleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan bir adım atmasını beklediklerini belirterek "Bir hekim kardeşimizi, meslektaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Bu ilk değil, son da olmayacak. Bu 36 saatlik nöbetler, yoğun çalışmalar devam ederse bitecek gibi değil. İnsan haklarına da aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bizler, acilen bu konuda yönetimler ve bakanlık tarafından gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından kazada hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen, anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.