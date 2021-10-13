Doktorun billboardlardaki ilanı sosyal medyada tartışma yarattı

‘O POZ ÇOK VERİLDİ, ALTERNATİF POZ ARADIM’

Bursa’da bir klinikte Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olduğu öğrenilen Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya sosyal medyadaki tartışmaların ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Doktor reklamlarında klasik bir doktor pozu vardır ya, böyle kollar önden sarılı...O poz çok verildi, alternatif poz aradım, Instagramdaki tiki kadın pozuyla doktorluğu birleştirince bu çıktı. Yeni trend bu olsun sayın meslektaşlarım...Özel hastane reklam afişleri az renklensin canııııııımmm...Bizler sıkıcı insanlar mıyız, aslaaaaa....”.