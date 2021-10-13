Doktorun billboardlardaki ilanı sosyal medyada tartışma yarattı

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 14:04
<p>Bursa’da billboardlarda yer alan, ''Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya hasta kabulüne başlamıştır'' yazan ilan sosyal medyayı ikiye böldü.</p><p>Doktor, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.</p>

Bursa’da billboardlarda yer alan, ''Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya hasta kabulüne başlamıştır'' yazan ilan sosyal medyayı ikiye böldü.

Doktor, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

<p>Sosyal medyada bir kullanıcının “Mesleğin düştüğü hale bak” notuyla paylaştığı görsel dikkat çekti.&nbsp;</p>

Sosyal medyada bir kullanıcının “Mesleğin düştüğü hale bak” notuyla paylaştığı görsel dikkat çekti. 

<p>Görselde parlak bir elbiseyle poz veren Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya’nın hasta kabulüne başladığını belirten bir billboard ilanı yer alıyor.<br></p>

Görselde parlak bir elbiseyle poz veren Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya’nın hasta kabulüne başladığını belirten bir billboard ilanı yer alıyor.

<p>Birçok sosyal medya kullanıcısı Sakarya’nın doktorlara uymayan bir kıyafet giymesini eleştirirken diğer kullanıcılar sağlık sektöründeki reklam yasağına dikkat çekti.</p>

Birçok sosyal medya kullanıcısı Sakarya’nın doktorlara uymayan bir kıyafet giymesini eleştirirken diğer kullanıcılar sağlık sektöründeki reklam yasağına dikkat çekti.

<p><strong>‘O POZ ÇOK VERİLDİ, ALTERNATİF POZ ARADIM’</strong></p><p>Bursa’da bir klinikte Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olduğu öğrenilen Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya sosyal medyadaki tartışmaların ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:</p><p><em>“Doktor reklamlarında klasik bir doktor pozu vardır ya, böyle kollar önden sarılı...O poz çok verildi, alternatif poz aradım, Instagramdaki tiki kadın pozuyla doktorluğu birleştirince bu çıktı. Yeni trend bu olsun sayın meslektaşlarım...Özel hastane reklam afişleri az renklensin canııııııımmm...Bizler sıkıcı insanlar mıyız, aslaaaaa....”.</em></p>

‘O POZ ÇOK VERİLDİ, ALTERNATİF POZ ARADIM’

Bursa’da bir klinikte Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olduğu öğrenilen Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya sosyal medyadaki tartışmaların ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Doktor reklamlarında klasik bir doktor pozu vardır ya, böyle kollar önden sarılı...O poz çok verildi, alternatif poz aradım, Instagramdaki tiki kadın pozuyla doktorluğu birleştirince bu çıktı. Yeni trend bu olsun sayın meslektaşlarım...Özel hastane reklam afişleri az renklensin canııııııımmm...Bizler sıkıcı insanlar mıyız, aslaaaaa....”.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler