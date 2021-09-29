Dolar kuru yıl sonunda ne kadar olacak? Dev bankadan korkutan tahmin!

29 Eylül 2021 Çarşamba, 10:24
<p>İtalyan Bankası Unicredit, Türkiye ekonomisine dair yeni bir rapor yayımladı. Raporda, dolar/TL kuru için yeni tahminlerde bulunuldu.</p>

İtalyan Bankası Unicredit, Türkiye ekonomisine dair yeni bir rapor yayımladı. Raporda, dolar/TL kuru için yeni tahminlerde bulunuldu.

<p>Unicredit ekonomistleri, yayımladıkları araştırma raporunda Türk ekonomisi için 2021 büyüme tahminlerini yüzde 7,5’ten yüzde 9,7’ye çıkarırken yıl sonunda enflasyonun yüzde 18,4 olmasını beklediklerini belirtti.</p><p>Türk ekonomisi için 2022 büyüme tahminlerini de yüzde 3,5’ten yüzde 5,5’e çıkaran Unicredit ekonomistleri, bu revizyonda beklenenden erken başlayan parasal gevşeme döngüsünün ve 2021’deki kuvvetli büyümenin etkili olduğunu ifade etti.</p>

Unicredit ekonomistleri, yayımladıkları araştırma raporunda Türk ekonomisi için 2021 büyüme tahminlerini yüzde 7,5’ten yüzde 9,7’ye çıkarırken yıl sonunda enflasyonun yüzde 18,4 olmasını beklediklerini belirtti.

Türk ekonomisi için 2022 büyüme tahminlerini de yüzde 3,5’ten yüzde 5,5’e çıkaran Unicredit ekonomistleri, bu revizyonda beklenenden erken başlayan parasal gevşeme döngüsünün ve 2021’deki kuvvetli büyümenin etkili olduğunu ifade etti.

<p>Merkez Bankası’nın Eylül ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 300 baz puan daha faiz indirimi yapmasını bekleyen Unicredit, 2022’de faizlerin yüzde 14,5 olmasını beklediklerini söyledi.<br></p>

Merkez Bankası’nın Eylül ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 300 baz puan daha faiz indirimi yapmasını bekleyen Unicredit, 2022’de faizlerin yüzde 14,5 olmasını beklediklerini söyledi.

<p><strong>ENDİŞELENDİREN DOLAR KURU TAHMİNİ</strong></p><p>Dolar/TL ’nin sene sonunda <strong>9,30</strong> olmasını bekleyen ekonomistler, 2022 sonunda ise kurun <strong>10,40</strong> olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin Euro/TL için 2021 sonu tahminleri ise <strong>11,07</strong> seviyesinde bulunuyor.</p>

ENDİŞELENDİREN DOLAR KURU TAHMİNİ

Dolar/TL ’nin sene sonunda 9,30 olmasını bekleyen ekonomistler, 2022 sonunda ise kurun 10,40 olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin Euro/TL için 2021 sonu tahminleri ise 11,07 seviyesinde bulunuyor.

<p>Faiz indirimi beklentilerinin yerel tahvil piyasasına girişleri artırabileceğini belirten Unicredit, bunun Türk lirasındaki kısa vadeli riskleri bir miktar sınırlayabileceğini vurguladı.<br></p>

Faiz indirimi beklentilerinin yerel tahvil piyasasına girişleri artırabileceğini belirten Unicredit, bunun Türk lirasındaki kısa vadeli riskleri bir miktar sınırlayabileceğini vurguladı.

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