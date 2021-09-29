Dolar kuru yıl sonunda ne kadar olacak? Dev bankadan korkutan tahmin!

Unicredit ekonomistleri, yayımladıkları araştırma raporunda Türk ekonomisi için 2021 büyüme tahminlerini yüzde 7,5’ten yüzde 9,7’ye çıkarırken yıl sonunda enflasyonun yüzde 18,4 olmasını beklediklerini belirtti.

Türk ekonomisi için 2022 büyüme tahminlerini de yüzde 3,5’ten yüzde 5,5’e çıkaran Unicredit ekonomistleri, bu revizyonda beklenenden erken başlayan parasal gevşeme döngüsünün ve 2021’deki kuvvetli büyümenin etkili olduğunu ifade etti.