Yağmur altında beklediler: Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu

DHA
03 Mayıs 2022 Salı, 16:46
<p>Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler metrelerce kuyruk oluşturdu.</p> <p>Yağmur altında bekleyen ziyaretçilerin oluşturduğu kuyruk Dolmabahçe Caddesi'ne kadar uzadı.  </p>

Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Yağmur altında bekleyen ziyaretçilerin oluşturduğu kuyruk Dolmabahçe Caddesi'ne kadar uzadı.  

<p>Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayını ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler uzun kuyruklar oluşturdu.  </p>

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayını ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler uzun kuyruklar oluşturdu.  

<p><strong>Ziyaretçiler içeri girebilmek için yağmur altında saatlerce kuyrukta bekledi. </strong></p>

Ziyaretçiler içeri girebilmek için yağmur altında saatlerce kuyrukta bekledi. 

<p>Çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu metrelerce uzunluktaki kuyruk Dolmabahçe Caddesi'ne kadar uzadı.</p>

Çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu metrelerce uzunluktaki kuyruk Dolmabahçe Caddesi'ne kadar uzadı.

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