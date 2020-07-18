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Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik bu açıdan bakıldığında, "dondurmanın" yeterli ve dengeli beslenme düzeninde yer verilebilecek bir tatlı alternatifi olabileceğine dikkat çekerek, “Un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlı seçenekleriyle kıyaslandığında dondurma daha iyi bir alternatiftir. Ancak toplumda doğru sanılan bazı hatalı bilgiler nedeniyle, dondurma fazla tüketildiğinde ağırlık artışı ile bel çevresinin yağlanması; güvenilir koşullarda üretilmediğinde ve saklanmadığında ise besin zehirlenmesi ile buna bağlı gelişen karın ağrısı, ishal, kusma gibi farklı sağlık sorunlarına yol açabiliyor” uyarısında bulunuyor.

Çelik, çocukluktan yetişkinliğe her yaş grubunun en sevdiği tatlılardan olan dondurma hakkında doğru sanılan 5 yanlış bilgiyi anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.