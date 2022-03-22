Dudak bakımı: Zorlu kışın ardından dudaklar için bakım önerileri
Yumuşak, canlı ve pürüzsüz görünümlü dudaklar herkesin hayali. Özellikle kış mevsiminde dudakları nemli ve sağlıklı tutmak en önemlisi. Dudakların, vücudun en hassas noktalarından bir tanesi olması sebebiyle sağlıklı ve canlı dudak görünümü için düzenli bakım yapılması gerekiyor.
Sadece dudak nemlendiricisi kullanımı soğuk havalarda yeterli olmuyor. Ancak düzenli uygulanan dudak bakımı her mevsim dudakların sağlıklı, nemli ve parlak görünmesini sağlıyor.
İşte maske kullanımının azalmasıyla daha ön plana çıkan dudaklar için uzmanından bakım önerileri.
MASKELER İNDİ DUDAKLAR ÖN PLANA ÇIKTI
Korona yasaklarının gevşetilmesiyle maske kullanımına esneklik getirildi. 2 yıldır maskenin ardında kalan dudaklar daha da ön plana çıkınca kadınlar, ihmal ettikleri dudaklarını güzel göstermenin derdine düştü. Güzellik Koçu Meltem Demir, evde yapılabilecek uygulamalarla dudakları ölü deriden arındırmanın ve parlak, canlı hale getirmenin yolları hakkında bilgi verdi.
ARTIK DAHA ÖNEMLİ
Güzellik Koçu Meltem Demir, “Dudaklarımız bizi güzel gösteren en önemli unsurlardan biri. Onlar hafif çatlak bile olduğu zaman kendimizi rahatsız ve bakımsız hissederiz. Pandemi boyunca maske taktığımız için bazı kadınlar dudaklarını pek önemsemedi. Maskeye bulaşacak diye ruj bile süremedik. Ancak yasakların gevşemesiyle maske kullanımına da esneklik geldi. Artık eskisi kadar sıkı kurallar bulunmuyor. Bu nedenle 2 yıldır maskenin ardında kalan dudaklar çok daha önemli” dedi.
PEMBE VE DOLGUN DUDAK İÇİN ZEYTİNYAĞI
Dudaklarına bakım yaptırmak isteyen kadınlara önerilerde bulunan Meltem Demir, “Öncelikle her gün az bir zeytinyağının içine şeker koyup dudağınıza sürüp önce elinizle hafif hafif daireler şeklinde yedirin. Sonra kullanmadığımız bir diş fırçasını bunun için ayırarak 2 dakika dudağınıza dairesel hareketlerle masaj yaparak tüm ölü hücreleri temizlemelisiniz. Ölü hücreler temizlenince dudak daha pembe ve daha dolgun durur aynı zamanda bu diş fırçası masajı kan dolaşımını hızlandırarak dudakların daha dolgun ve çekici durmasını sağlar. Üzerine sürülen rujlar mükemmel durur ve kolay kolay çıkmaz” diye konuştu.
KREM TARİFİ
Evde dudak bakımı yapmak isteyenlere krem tarifi de veren Demir, gerekli malzemeleri E vitamini (0.5 gram), bal mumu (10 gram), shea butter (7.5 gram), kakao yağı (20 gram), Hint yağı (4 gram), kayısı çekirdeği yağı (8 gram) olarak sıraladı.
Katı yağların benmari usulü eritileceğini aktaran Demir, “Daha sonrasında soğuyana kadar karıştırılır. 40 dereceye gelince E vitamini karıştırılır. 50 gramlık krem kavanozuna koyulur veya lip stick kutularına dökülerek kullanılır. Bu krem dudakları nemlendirir, onarır, parlatır. Aynı zamanda içerisinde hiçbir koruyucu madde olmadığından ve dudaklarda vücudumuza aldığımız zararlı maddelerin ilk giriş yeri olduğundan bu sürdüğünüz dudak kremi yediğimiz zaman dahi vücudumuza hiçbir toksik etki yapmayacak. Bu sebeple çocuklarımıza doğal lip balm yaparak içimiz rahat ettirebiliriz” ifadelerini kullandı.
DUDAK PEELİNGİ YAPIN
Geceleri yatmadan önce, kaliteli bir dudak balsamı uygulayın. Uyandıktan sonra, ölü veya kuru deriyi nazikçe silmek için nemli bir bez veya yumuşak bir diş fırçası kullanın. Düzenli dudak peelingi dudaklarınızdaki kan dolaşımını artırıp dudaklarınızın daha dolgun, canlı ve renkli görünmesini de sağlar. Dudak rengi solması zaman içerisindeki kan dolaşımının azalması ve yavaşlamasından da kaynaklanabilir.
BOL BOL SU İÇİN
Kuru cildin en yaygın nedenlerinden biri yeterince su içmemek. Günde sekiz bardak su içmek vücudunuza birçok yönden fayda sağlayacaktır ve daha dolgun görünümlü dudaklar için de ek bir faydadır. Dudaklar neden kurur sorusunun cevabı daha çok dış etkenlerde aransa da aslında yeterince su içmemek nasıl tüm cildin kurumasına neden olursa dudakların da kurumasına neden olur. Dudak kuruması için dudak nemlendiricileri, dudak kremleri kullanmanın yanısıra bol bol su tüketimi de ihmal edilmemelidir.
E VİTAMİNİ KULLANIN
E vitamini kapsülleriniz varsa, sadece bir tane kesip ürünü dudaklarınıza uygulayabilirsiniz. E vitamini kan dolaşımını hızlandırır ve yeni cilt hücreleri üretmeye yardımcı olarak dudaklarınızı yumuşatır. Tüm cilt bakımı konusunda e vitamini kapsül olarak kullanabilirsiniz. Bir çok kozmetik güzellik ürünü içerisinde de e vitamini bulunur. E vitamini, cildin elastikiyetini artırırken aynı zamanda yeni hücrelerin üretilmesini sağlar. Kış aylarında ve yaz aylarında, kışın soğuğun yazın ise güneşin etkisi ile kuruyan cildin onarılmasına yardımcı olur. Içeriğinde e vitamini bulunun ürünler her mevsim rahatlıkla kullanılabilir.
DUDAKLARINIZI ALOE VERA İLE NEMLENDİRİN
Saf aloe vera jeli satın alabilir veya hatta bu ilaç için evinizdeki bir aloe bitkisinden bir yaprağı kırabilirsiniz. Aloe vera, dudakların en iyi şekilde görünmesine yardımcı olan yatıştırıcı ve iyileştirici özelliklere sahiptir. Cildin genel olarak düzenli temizlenmesi ve nemlendirilmesi gerekir. Gün içerisinde tüm dış etmenlere maruz kalan dudakların çok iyi bir şekilde nemlendirilmesi gerekir. Böylece yaşınız ne kadar ilerlerse ilerlesin dudaklarınız canlı, parlak ve yumuşacık kalmaya devam eder. Düzenli olarak dudak nemlendiricisi kullanıyorsanız aloe vera içeren ürünlerin dudaklarınızı parlatması ya da renklendirmesi pek mümkün değildir. Eğer makyaj yapmadığınız zamanlarda ya da genelde dudaklarınızın daha renkli görünmesini istiyorsanız kendiliğinden renklendirici olan dudak kremlerini ve balsamlarını tercih edebilirsiniz.
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