Dudak bakımı: Zorlu kışın ardından dudaklar için bakım önerileri

Yumuşak, canlı ve pürüzsüz görünümlü dudaklar herkesin hayali. Özellikle kış mevsiminde dudakları nemli ve sağlıklı tutmak en önemlisi. Dudakların, vücudun en hassas noktalarından bir tanesi olması sebebiyle sağlıklı ve canlı dudak görünümü için düzenli bakım yapılması gerekiyor.

Sadece dudak nemlendiricisi kullanımı soğuk havalarda yeterli olmuyor. Ancak düzenli uygulanan dudak bakımı her mevsim dudakların sağlıklı, nemli ve parlak görünmesini sağlıyor.

İşte maske kullanımının azalmasıyla daha ön plana çıkan dudaklar için uzmanından bakım önerileri.