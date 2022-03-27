Dünya Tiyatro Günü ne zaman, kim ilan etti, nasıl kutlanıyor?
Bugün, sanatın 3. dalı olan tiyatronun özel günü.
Dünya Tiyatro Günü, 1961'den beri her yıl 27 Mart tarihinde kutlanıyor.
Önemli yazar, yönetmen ve oyuncuların evrensel bir bildirge yazdığı bu uluslararası gün, Türkiye'de de her yıl düzenlenen etkinlikler ile kutlanıyor. Farklı etkinliklerin düzenlendiği bu günde siz de ücretsiz oyunlar izleyebilir, söyleşilere katılabilir ve gününüze renk katabilirsiniz.
UNESCO tarafından kurulan ITI’nin “sahne sanatları bağlamında, dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini arttırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak, insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO’nun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak” gibi hedefleri, Dünya Tiyatro Günü’nde bir kez daha hatırlatılıyor.
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