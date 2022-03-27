Dünya Tiyatro Günü ne zaman, kim ilan etti, nasıl kutlanıyor?

Bugün, sanatın 3. dalı olan tiyatronun özel günü.

Dünya Tiyatro Günü, 1961'den beri her yıl 27 Mart tarihinde kutlanıyor.

Önemli yazar, yönetmen ve oyuncuların evrensel bir bildirge yazdığı bu uluslararası gün, Türkiye'de de her yıl düzenlenen etkinlikler ile kutlanıyor. Farklı etkinliklerin düzenlendiği bu günde siz de ücretsiz oyunlar izleyebilir, söyleşilere katılabilir ve gününüze renk katabilirsiniz.