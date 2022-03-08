Titanic'ten 5 kat ağır: Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk seferine çıktı
COVİD-19 NEDENİYLE GECİKTİ
Yapımına 2019 yılında başlanan dev geminin ilk etapta 2021’de faaliyetlerine başlaması planlanmış, ancak yapım süreci Covid-19 salgını nedeniyle teknik aksamalara uğramıştı. Daha önce Çin’den denize indirileceği belirtilen geminin rotası da değiştirilerek Florida’dan indirilmişti.
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