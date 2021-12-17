Dünyanın en saçma binasının son kiracısı da taşındı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin şehir merkezinde bütüncül bir tarihi doku oluşturacak Şehir Meydanı Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Toplam 35 bin metrekare alana sahip alanda yapılması planlanan meydan projesi için, eski adliye binası ve il emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları tamamlandı.
Binada taşıma işlemi yaptıklarını söyleyen Enes Eryılmaz, “Malum, yıkım aşamasına gelindi. Biz de taşıma işlemlerini yapıyoruz. Sanırım yıl başında yıkılacak. Bu eşyaları taşımakta bize kısmet oldu. 3 gündür taşıma işlemi yapıyoruz. 3 güne kadar da bitireceğiz. En son Onikişubat Kaymakamlığı vardı, onların da taşıma işlemini yapıyoruz. 45 metrelik asansörle en üst kattaki eşyaları taşıyoruz” dedi.
Bir vatandaş ise, “Çok iyi oluyor, bir ucubeden kurtuluyor Kahramanmaraş” dedi.
Kahramanmaraş'ın merkezi konumunda yer alan Özel İdare İş Merkezi binası, 1994 yılında yapıldı. Aradan geçen zamanda sarı, mavi ve kırmızı rengi hem de mimari yapısıyla kısa sürede kentin simgesi haline gelen bina, birçok noktadan da rahatlıkla görülebiliyor.
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