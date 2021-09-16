Düzce TEM otoyolunda feci kaza: 8 yaralı
Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine giden Barış B. idaresindeki 33 AGE 206 plakalı Toyota marka otomobil, TEM otoyolu asfalt yenilemesinde çalışan işçileri taşıyan Hacı K. idaresindeki 06 FU 8261 plakalı Ford marka minibüs yol çalışması yapılması için açılan refüjdeki aralıktan dönerken çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile minibüs yan yattı.
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