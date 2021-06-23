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İMAMOĞLU: ÖNEMLİ OLAN GERÇEKÇİ PROJELER ORTAYA KOYABİLMEK

İmza töreni öncesinde konuşan İmamoğlu, AFD’den sağlayacakları finansmanın detaylarını, “Ulusal ve uluslararası piyasalara kıyasla çok uygun maliyetle sağladığımız bu finansman; 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl geri ödemeli olmak üzere, toplam 12 yıl vadeli” sözleriyle paylaştı. “Burada esas önemli olan, yerel yönetim anlayışına uygun bir ciddiyetle, gerçekçi, iyi planlanmış projeler ortaya koyabilmek” diyen İmamoğlu, “Aynı zamanda şeffaf ve akılcı bir yönetim anlayışını benimsemek. Böylece, bu kabiliyetli anlayışla, uygun maliyetli finansman bulabilme yolculuğudur bugün ortaya koyduğumuz başarı. Bu iş birliğinden dolayı da AFD’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İstanbul’un, her yönüyle Avrupa’nın en kıymetli parçalarından bir tanesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Avrupa’nın önemli bir parçası olan Türkiye’mizin ortaya koyacağı her yatırımın, elbette ki evrensel değerlere uygun düşmesi ve bu anlamda da iyi bir iş birliği zemini oluşturmamız şarttır” diye konuştu.