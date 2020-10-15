<p>Badem</p><p>579 kalori (100 g) Besin puanı: 97</p><p>Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor.</p>
1

Badem

579 kalori (100 g) Besin puanı: 97

Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor.

<p>Chia tohumu</p><p>486 kalori (100 g) Besin puanı: 85</p><p>Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenik asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.</p>
2

Chia tohumu

486 kalori (100 g) Besin puanı: 85

Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenik asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.

<p>Kabak çekirdeği</p><p>559 kalori (100 g) Besin puanı: 84</p><p>En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.</p>
3

Kabak çekirdeği

559 kalori (100 g) Besin puanı: 84

En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.

<p>Pazı</p><p>19 kalori (100 g) Besin puanı: 78</p><p>Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.</p>
4

Pazı

19 kalori (100 g) Besin puanı: 78

Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

<p>Pancar yaprağı</p><p>22 kalori (100 g) Besin puanı: 70</p><p>Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.</p>
5

Pancar yaprağı

22 kalori (100 g) Besin puanı: 70

Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.

<p>Kuru maydanoz</p><p>292 kalori (100 g) Besin puanı: 69</p><p>Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.</p>
6

Kuru maydanoz

292 kalori (100 g) Besin puanı: 69

Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.

<p>Kereviz kurusu</p><p>319 kalori (100 g) Besin puanı: 68</p><p>Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.</p>
7

Kereviz kurusu

319 kalori (100 g) Besin puanı: 68

Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.

<p>Su teresi</p><p>11 kalori (100 g) Besin puanı: 68</p><p>Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.</p>
8

Su teresi

11 kalori (100 g) Besin puanı: 68

Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.

<p>Mandalina</p><p>53 kalori (100 g) Besin puanı: 67</p><p>Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.</p>
9

Mandalina

53 kalori (100 g) Besin puanı: 67

Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.

<p>Bezelye</p><p>77 kalori (100 g) Besin puanı: 67</p><p>Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.</p>
10

Bezelye

77 kalori (100 g) Besin puanı: 67

Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.

<p>Yeşil soğan</p><p>27 kalori (100 g) Besin puanı: 65</p><p>Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.</p>
11

Yeşil soğan

27 kalori (100 g) Besin puanı: 65

Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.

<p>Kırmızı lahana</p><p>31 kalori (100 g) Besin puanı: 65</p><p>Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.</p>
12

Kırmızı lahana

31 kalori (100 g) Besin puanı: 65

Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.

<p>Pembe greyfurt</p><p>42 kalori (100 g) Besin puanı: 64</p><p>Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.</p>
13

Pembe greyfurt

42 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.

<p>Karahindiba yaprağı</p><p>45 kalori (100 g) Besin puanı: 64</p><p>Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.</p>
14

Karahindiba yaprağı

45 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.

<p>Dondurulmuş ıspanak</p><p>29 kalori (100 g) Besin puanı: 64</p><p>Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyicidir.</p>
15

Dondurulmuş ıspanak

29 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyicidir.

<p>Pul biber</p><p>282 kalori (100 g) Besin puanı: 63</p><p>A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.</p>
16

Pul biber

282 kalori (100 g) Besin puanı: 63

A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.

<p>Fesleğen / reyhan</p><p>23 kalori (100 g) Besin puanı: 63</p><p>Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor.</p>
17

Fesleğen / reyhan

23 kalori (100 g) Besin puanı: 63

Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor.

<p>Kara lahana</p><p>32 kalori (100 g) Besin puanı: 63</p><p>Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana.</p>
18

Kara lahana

32 kalori (100 g) Besin puanı: 63

Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana.

<p>Acı biber</p><p>324 kalori (100 g) Besin puanı: 62</p><p>Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.</p>
19

Acı biber

324 kalori (100 g) Besin puanı: 62

Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.

<p>Uzun saplı brokoli</p><p>22 kalori (100 g) Besin puanı: 62</p><p>Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.</p>
21

Uzun saplı brokoli

22 kalori (100 g) Besin puanı: 62

Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.

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