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"EN FAZLA FACEBOOK HABER OLDU"

Medya takip kurumu Ajans Press, mobil uygulamalar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl içerisinde mobil uygulamalar ile alakalı basına 2 bin 19 haber yansıdığı tespit edildi. Popüler uygulamalar içerisinde en fazla basında yer alan ise Facebook olurken 12 bin 509 haber ile lider konumda yer aldı. Facebook’tan sonra Instagram 10 bin 303 haberle arkasından gelirken, üçüncü sırada 4 bin 868 haberle WhatsApp’ın olduğu gözlendi. Bu yıl en çok indirilen Tiktok ise 2 bin 18 haberle alt sıralarda kaldı. Medyaya yansıyan haber başlıklarında ise Whatsapp’ın gizlilik sözleşmesi, tiktok challenge ve sosyal medya platformlarına temsilci atamaları en fazla konuşulan başlıklar arasında başı çekti.