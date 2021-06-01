Veriler App Store ve Play Store’daki indirme oranlarını yansıtırken, en çok indirilen ikinci uygulama Facebook üçüncü uygulama ise Instagram olarak görüldü. İlk 10’da yer alan popüler diğer uygulamalar ise sırasıyla WhatsApp, Telegram, Moj, Zoom, Snapchat, Messenger ve MXTakaTak olarak yer aldı. Birçok uygulama ülkemizde de oldukça yaygınken özellikle pandemi dönemi ile birlikte sesli konferans hizmeti sunan Zoom’un günlük hayatta büyük yer edindiği belirlendi.
"EN FAZLA FACEBOOK HABER OLDU"
Medya takip kurumu Ajans Press, mobil uygulamalar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.
Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl içerisinde mobil uygulamalar ile alakalı basına 2 bin 19 haber yansıdığı tespit edildi. Popüler uygulamalar içerisinde en fazla basında yer alan ise Facebook olurken 12 bin 509 haber ile lider konumda yer aldı. Facebook’tan sonra Instagram 10 bin 303 haberle arkasından gelirken, üçüncü sırada 4 bin 868 haberle WhatsApp’ın olduğu gözlendi. Bu yıl en çok indirilen Tiktok ise 2 bin 18 haberle alt sıralarda kaldı. Medyaya yansıyan haber başlıklarında ise Whatsapp’ın gizlilik sözleşmesi, tiktok challenge ve sosyal medya platformlarına temsilci atamaları en fazla konuşulan başlıklar arasında başı çekti.
Video Haberler
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği