En zengin 10 Türk belli oldu

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2022 Cuma, 09:11
<p>Forbes dergisine göre, Türkiye’de dolar milyarderi sayısı 27’den 24’e geriledi. En zengin Türk listesinin başında ise Murat Ülker yer aldı.</p>

Forbes dergisine göre, Türkiye’de dolar milyarderi sayısı 27’den 24’e geriledi. En zengin Türk listesinin başında ise Murat Ülker yer aldı.

<p>ABD merkezli Forbes dergisi, 2022 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada zirvede 219 milyar dolarlık servetiyle Tesla'nın kurucusu Elon Musk yer aldı.</p>

ABD merkezli Forbes dergisi, 2022 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada zirvede 219 milyar dolarlık servetiyle Tesla'nın kurucusu Elon Musk yer aldı.

<p>Geçen yıl ilk sırada yer alan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos 171 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi.</p>

Geçen yıl ilk sırada yer alan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos 171 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi.

<p>Savaş, pandemi ve durgun piyasalar bu yıl dünyanın milyarderlerini vurdu. Forbes’un 36. yıllık gezegenin en zengin insanları sıralamasında yer alan kişi sayısı 87 kişi azalarak 2 bin 668 kişi oldu. Bu kişilerin toplam serveti 400 milyar dolar azalarak 12.7 trilyon dolar oldu.</p>

Savaş, pandemi ve durgun piyasalar bu yıl dünyanın milyarderlerini vurdu. Forbes’un 36. yıllık gezegenin en zengin insanları sıralamasında yer alan kişi sayısı 87 kişi azalarak 2 bin 668 kişi oldu. Bu kişilerin toplam serveti 400 milyar dolar azalarak 12.7 trilyon dolar oldu.

<p>Türkiye'de listede ikinci sırada 2,4 milyar dolarlık servetiyle Ferit Şahenk yer aldı. 2021 yılında 3 milyar dolarlık servete sahip olan Şahenk, 2022 listesinde 1292'nci sırada yer buldu.</p>

Türkiye'de listede ikinci sırada 2,4 milyar dolarlık servetiyle Ferit Şahenk yer aldı. 2021 yılında 3 milyar dolarlık servete sahip olan Şahenk, 2022 listesinde 1292'nci sırada yer buldu.

<p>Forbes dergisine göre en zengin 10 Türk ve servetlerinin listesi.</p>

Forbes dergisine göre en zengin 10 Türk ve servetlerinin listesi.

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