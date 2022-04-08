En zengin 10 Türk belli oldu

Savaş, pandemi ve durgun piyasalar bu yıl dünyanın milyarderlerini vurdu. Forbes’un 36. yıllık gezegenin en zengin insanları sıralamasında yer alan kişi sayısı 87 kişi azalarak 2 bin 668 kişi oldu. Bu kişilerin toplam serveti 400 milyar dolar azalarak 12.7 trilyon dolar oldu.