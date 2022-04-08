En zengin 10 Türk belli oldu
İlgili Haberler
- 'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
- Ekonomik kriz vurdu, İzmir toplu ulaşıma döndü
- Balbay, AKP'nin ekonomi ve seçim planlarını yazdı: 'Başka şeyler düşündürecek bir ortam oluşturalım'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadı!
- Tekirdağ'da feci kaza: Tırın altında kaldı
- Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
- Özel, Traktör polemiğine yanıt verdi
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- 5 günde şef oldu
- 'Bakanlığın petshop düzenlemesi göstermelik'
- Ukraynalı futbolcu yaşadığı vahşeti anlattı!
- 'Verilerin işareti yerimizden zıplatacak'
- Formula 1 yeniden Avustralya'da
- Mal varlığı donduruldu
- CHP'den jet yanıt
- 98 kere test oldu, profesörü bile şaşkına çevirdi
- Zehir taciri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
- Boşandığı erkek tarafından kemerle boğularak katledildi!