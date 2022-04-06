Balbay, AKP'nin ekonomi ve seçim planlarını yazdı: 'Başka şeyler düşündürecek bir ortam oluşturalım'

06 Nisan 2022 Çarşamba, 10:40

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugünkü yazısında ekonomide ağırlaşan tablo karşısında iktidarın yaptığı seçim hesaplarını kaleme aldı.

"Soyuldun ey halkım… Unutma bunu!" başlıklı yazısında Balbay, son dönemde kimi araştırma şirketlerinin AKP’nin oylarında artış bulmasının anlamlı olduğuna dikkat çekerek ''İşte bu gündem maddesinde aklımıza Uğur Mumcu’nun o ünlü yazısından esinlenerek şunu haykırmak geldi: Soyuldun ey halkım, unutma bunu!" dedi.

Balbay, yazısında iktidar kulislerinden geldiğini belirttiği şu ifadelere yer verdi:

"Görünür gelecekte ekonomiyi düzeltmemiz olanaksız. O zaman bize oy verecek bir kesimi çözülmeyecek şekilde bağlayalım. Bunun dışında kalan kesimlerin de sandığa giderken ekonomiden önce başka şeyleri düşüneceği bir ortam oluşturalım!"

"Bu nasıl olacak?" diyen Balbay, yazısını şöyle devam ettirdi:

"Bunun yanıtını bulduğumuz bir iklimin meydana gelmemesini diliyoruz. Halkımıza sesleniyoruz:

Pazara, markete gittiğinde gördüğün her etiket aslında gerçek rakamın üstüne senden çalınanların eklenmesinden oluşuyor.

Maaşındaki, ücretindeki, kazancındaki her erime senden iktidar havuzuna giden paydan ibaret.

Sorun fakirleri doyurmak değil, açgözlü iktidar zenginlerini doyurmak.

20 yıl önce senin, yani alın terinin gayri safi milli hasıladan aldığı pay yüzde 35 civarındaydı, şimdi yüzde 15’e kadar düştü. Aradaki fark kime gitti diye sormazsan, güme gider!"