Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki deprem sonrası görüntüler

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde Cuma günü bir deprem meydana geldi. Ulusal Afet Yönetimi ve Zararları Azaltma Dairesi Sözcü Vekili Abdul Muhari, Pasaman Barat bölgesinde üç, Pasaman bölgesindeyse dört kişinin hayatını kaybettiğini, 85 yaralının tamamının afetten en çok etkilenen her iki bölgede kaydedildiğini söyledi. Afette 10 binden fazla ev zarar gördü.