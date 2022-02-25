Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki deprem sonrası görüntüler

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 23:21
Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki deprem sonrası görüntüler

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde Cuma günü bir deprem meydana geldi. Ulusal Afet Yönetimi ve Zararları Azaltma Dairesi Sözcü Vekili Abdul Muhari, Pasaman Barat bölgesinde üç, Pasaman bölgesindeyse dört kişinin hayatını kaybettiğini, 85 yaralının tamamının afetten en çok etkilenen her iki bölgede kaydedildiğini söyledi. Afette 10 binden fazla ev zarar gördü.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki deprem sonrası görüntüler

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Pasaman Barat bölgesindeki Nagari Pinagar köyünde gerçekleşen, revize edilmiş büyüklüğü 6,1 olan deprem sonrasında zarar gören bir ev.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki deprem sonrası görüntüler

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Pasaman Barat bölgesindeki Nagari Pinagar köyünde gerçekleşen, revize edilmiş büyüklüğü 6,1 olan deprem sonrasında kurulan geçici çadırda dinlenen bir aile.

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