<p>17-25 Aralık dosyası ile ilgili açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturan eski bakan <strong>Erdoğan Bayraktar</strong> bir kez daha konuşarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.<br></p>
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17-25 Aralık dosyası ile ilgili açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturan eski bakan Erdoğan Bayraktar bir kez daha konuşarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

<p>Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan Erdoğan Bayraktar, <strong>"Tarafsız bir savcı çıksın, bu dosyaları incelesin. Gerek görürlerse Yüce Divan'a gitmekten de korkmam"</strong> ifadelerini kullandı.<br></p>
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Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan Erdoğan Bayraktar, "Tarafsız bir savcı çıksın, bu dosyaları incelesin. Gerek görürlerse Yüce Divan'a gitmekten de korkmam" ifadelerini kullandı.

<p><strong>Fikret Bila</strong>, Erdoğan Bayraktar ile birkaç gün önce yaptığı görüşmeyi, Halk TV ekranlarında şöyle anlattı:</p><p>- Sayın Bayraktar iki nokta üzerinde duruyor. Birincisi; 'Benim para pulda işim yok. İmar işleri yapmışsam, yasaya aykırıysa mahkeme iptal eder' diyor. Yani 'ben rüşvet almadım. Para almadım. Aynı kefede bir insan değilim. Bu benim için çok önemli. Benim 8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Ne içersem içeyim bunu yutamıyorum, sindiremiyorum içime' diyor.</p>
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Fikret Bila, Erdoğan Bayraktar ile birkaç gün önce yaptığı görüşmeyi, Halk TV ekranlarında şöyle anlattı:

- Sayın Bayraktar iki nokta üzerinde duruyor. Birincisi; 'Benim para pulda işim yok. İmar işleri yapmışsam, yasaya aykırıysa mahkeme iptal eder' diyor. Yani 'ben rüşvet almadım. Para almadım. Aynı kefede bir insan değilim. Bu benim için çok önemli. Benim 8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Ne içersem içeyim bunu yutamıyorum, sindiremiyorum içime' diyor.

<p>- O nedenle bir tarafsız savcı istiyor. 'Mutlaka bu dosya incelensin, eğer gerek görürlerse Yüce Divan'a gitmekten de korkmam' diyor. Yani bunu bir onur meselesi haline getirdiğini ifade etti.<br></p>
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- O nedenle bir tarafsız savcı istiyor. 'Mutlaka bu dosya incelensin, eğer gerek görürlerse Yüce Divan'a gitmekten de korkmam' diyor. Yani bunu bir onur meselesi haline getirdiğini ifade etti.

<p>Eski bakan Erdoğan Bayraktar daha önce de Gazeteci Altan Sancar'a açıklamalar yapmış, <strong>"Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur"</strong> demişti.&nbsp;<br></p>
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Eski bakan Erdoğan Bayraktar daha önce de Gazeteci Altan Sancar'a açıklamalar yapmış, "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" demişti. 

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