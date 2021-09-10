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Fikret Bila, Erdoğan Bayraktar ile birkaç gün önce yaptığı görüşmeyi, Halk TV ekranlarında şöyle anlattı:
- Sayın Bayraktar iki nokta üzerinde duruyor. Birincisi; 'Benim para pulda işim yok. İmar işleri yapmışsam, yasaya aykırıysa mahkeme iptal eder' diyor. Yani 'ben rüşvet almadım. Para almadım. Aynı kefede bir insan değilim. Bu benim için çok önemli. Benim 8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Ne içersem içeyim bunu yutamıyorum, sindiremiyorum içime' diyor.
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