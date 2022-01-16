Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp

Öte yandan " Erdoğan ve Cumhur İttifakına verilen destekteki artış Aralık ayında açıklanan ekonomik önlemlerin Cumhur İttifakı seçmeninde büyük beklenti yaratması ile ilgili olup, kalıcı olmayabilir. Alınan önlemler enflasyonu düşürmezse bugün kaydedilen artış geçici olabilir." değerlendirmesi de anket sonuçlarının ardından paylaşıldı. TEAM'in anketine göre ise 20 Aralık'ın ardından iktidarın oylarında bir toparlanma olsa da Erdoğan'ın hala muhalefetin olası adaylarının gerisinde kaldığı görüldü.