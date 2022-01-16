Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) tarafınfan ekonomik gelişmelerin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarına etkisi incelendi.
TEAM Araştırmanın soyal medya hesabından araştırma sonuçları yayınlandı. "Geçen hafta tamamladığımız araştırmamızın seçmen tercihleri verilerini aşağıda bulabilirsiniz. Araştırma, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van’da yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirildi (Örneklem: 1594 kişi)." ifadeleriyle yöntem duyuruldu.
Araştırmada ekonomik gelişmelerin ve kurdaki dalgalanmaların siyasete etkisinin tespit edilmek istendiği belirtildi.
Öte yandan " Erdoğan ve Cumhur İttifakına verilen destekteki artış Aralık ayında açıklanan ekonomik önlemlerin Cumhur İttifakı seçmeninde büyük beklenti yaratması ile ilgili olup, kalıcı olmayabilir. Alınan önlemler enflasyonu düşürmezse bugün kaydedilen artış geçici olabilir." değerlendirmesi de anket sonuçlarının ardından paylaşıldı. TEAM'in anketine göre ise 20 Aralık'ın ardından iktidarın oylarında bir toparlanma olsa da Erdoğan'ın hala muhalefetin olası adaylarının gerisinde kaldığı görüldü.
TEAM tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarının devamı ise şöyle oldu:
Kasım ayı ile karşılaştırıldığında: 1) Cumhur ittifakı oyları %43.9’dan %45.8’e yükselmiş, 2) kararsız ve protesto oylarının toplamı %18.7’den %15.3’e düşmüş, 3) kararsızların azalması ve AK Parti’ye dönmeleri sonucunda CHP oy oranı da 1.8 puan gerilemiş.
Uzun zamandır düşme eğiliminde olan Cumhur ittifakı oylarında kısa zamanda gerçekleşen toparlanma, ittifaktan uzaklaşma eğilimdeki seçmenlerin geri dönüş potansiyeline işaret ediyor.
Erdoğan’a destek, kararsızlar dağıtılmadan %37.9. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Erdoğan’ın oy oranı, Cumhur İttifakı’nın oyuna denk: %45.6.
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