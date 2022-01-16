Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2022 Pazar, 17:26
Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) tarafınfan ekonomik gelişmelerin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarına etkisi incelendi.

TEAM Araştırmanın soyal medya hesabından araştırma sonuçları yayınlandı. "Geçen hafta tamamladığımız araştırmamızın seçmen tercihleri verilerini aşağıda bulabilirsiniz. Araştırma, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van’da yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirildi (Örneklem: 1594 kişi)." ifadeleriyle yöntem duyuruldu.

Araştırmada ekonomik gelişmelerin ve kurdaki dalgalanmaların siyasete etkisinin tespit edilmek istendiği belirtildi. 

Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp

Öte yandan " Erdoğan ve Cumhur İttifakına verilen destekteki artış Aralık ayında açıklanan ekonomik önlemlerin Cumhur İttifakı seçmeninde büyük beklenti yaratması ile ilgili olup, kalıcı olmayabilir. Alınan önlemler enflasyonu düşürmezse bugün kaydedilen artış geçici olabilir." değerlendirmesi de anket sonuçlarının ardından paylaşıldı. TEAM'in anketine göre ise 20 Aralık'ın ardından iktidarın oylarında bir toparlanma olsa da Erdoğan'ın hala muhalefetin olası adaylarının gerisinde kaldığı görüldü.

Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp

TEAM tarafından yapılan araştırmadaya göre kararsızlar dağıtılmadan oy dağılımlarına bakıldığında, AKP'nin oylarının Kasım ayına göre 4.3 puan artırarak %32.1’e çıktığı, bu oyların yaklaşık 1 puanının MHP’den, kalanının da büyük oranda kararsızlardan geldiği görüldü.

Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp

Kararsızlar dağıtıldığında, AKP oylarındaki toparlanma ile birlikte Cumhur ittifakı oy oranı ise %45.8'de kaldı.

Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp

TEAM tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarının devamı ise şöyle oldu:

Kasım ayı ile karşılaştırıldığında: 1) Cumhur ittifakı oyları %43.9’dan %45.8’e yükselmiş, 2) kararsız ve protesto oylarının toplamı %18.7’den %15.3’e düşmüş, 3) kararsızların azalması ve AK Parti’ye dönmeleri sonucunda CHP oy oranı da 1.8 puan gerilemiş.

Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp

Uzun zamandır düşme eğiliminde olan Cumhur ittifakı oylarında kısa zamanda gerçekleşen toparlanma, ittifaktan uzaklaşma eğilimdeki seçmenlerin geri dönüş potansiyeline işaret ediyor.

Erdoğan’a destek, kararsızlar dağıtılmadan %37.9. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Erdoğan’ın oy oranı, Cumhur İttifakı’nın oyuna denk: %45.6.

Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp

Erdoğan’a destek, kararsızlar dağıtılmadan %37.9. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Erdoğan’ın oy oranı, Cumhur İttifakı’nın oyuna denk: %45.6.

Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp

Kasım ayına göre: Erdoğan’a destekteki artışa kararsızlardaki artış da eşlik edince, muhalefetin adayına destek 5 puanın üzerinde gerilemiş. Muhalefete yönelik 2021’in ikinci yarısında giderek yükselen ilgi kısmen azalmış görünüyor.

Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini ne kadar iyi yapabildiğine dair seçmenin 10 üzerinden yaptığı değerlendirmede, Kasım ayında ilk kez 5’in altına düştüğünü ve geçer not alamadığını gözlemlemiştik. Seçmenin Erdoğan’a notu, toparlanmaya rağmen halen 5’in altında.

Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp

Kasım’da Erdoğan’ın seçimi kaybedeceğini düşünenler ilk kez %50’inin üzerinde idi. Ocak’ta Erdoğan kazanır diyenler yeniden % 50’nin üzerine çıkmış durumda.

Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp

Seçmenlerin büyük çoğunluğu ekonominin kötüye gittiği ve geçmişe göre daha kötü olduğu kanaatinde. Kasım ayında bu oran %75.5’i bulmuştu. Ocak ayında az da olsa bir değişim olmakla birlikte halen büyük çoğunluk ekonomik gidişatın kötü olduğunu düşünüyor: %68.6.

Erdoğan'a kötü haber: Oylarda kalıcı kayıp

Seçmenler TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına inanmıyor. Seçmenlerin sadece %18.5’i açıklanan oranın doğru olduğuna ikna olmuş. Seçmenlerin tahminlerine göre 2021 enflasyon oranı: %57.7. Bu oran AK Partili seçmenlere göre %54.2, MHP’lilere göre %49.3.


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