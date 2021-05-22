<p>AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla birçok gece yarısı ataması yapıldı.<br></p>
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla birçok gece yarısı ataması yapıldı.

<p>22 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de Erdoğan'ın kararı ile birçok isim atandı.<br></p>
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22 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de Erdoğan'ın kararı ile birçok isim atandı.

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