“Anadolu Efes’e 2017-2018 sezonunun yarısında geldim. Anadolu Efes, o sene EuroLeague’de son sıradaydı ve sezon ortasında o kaderi değiştiremedik çünkü takımı değiştirme şansımız yoktu. 2018-2019 sezonu başlarken üç oyuncu hariç takımın hepsini değiştirdik. Bu kadro yapılanmasını yaparken yıldız adayı olan ama henüz yıldız olmamış oyuncuları alarak çok iyi takım kurduk. O sene sürpriz bir şekilde Final Four’a kaldık ve sonrasında CSKA Moskova ile final oynadık.”
“Geçen sene EuroLeague maçları pandemi nedeniyle durduruldu. Ben yaz aylarında devam eder diye düşünmüştüm ama EuroLeague maçları oynanmadı. EuroLeague’de bize karşı tavır olarak maçlar oynatılmadı demek yanlış olur ama bizim yerimizde Barcelona ya da CSKA Moskova olsaydı bu maçları bu kadar kolay iptal edemezlerdi.”
“Oyuncularımızın tamamı koronavirüs geçirdi. Oyuncularımız koronavirüs geçirince 15 gün evde kalıyor ama formdan düştükleri için biz bir ay onları yok saydık. Bir CSKA Moskova deplasmanında 35 sayı farkla kaybettik. Herkes EuroLeague’de Anadolu Efes olmayacak dedi. O maçın ardından oyuncularımla bir toplantı yaptım ama ben hiç konuşmadım sadece oyuncular konuştu çünkü iki yıldır birlikte oynayan onlardı. Toplantıdan sonra takım da inanılmaz bir çıkış yakaladı.”
“EuroLeague’de müthiş bir ikinci yarı geçirdik. EuroLeague’de 18 maçın 15’ini kazandık, Play-Off’lara müthiş başladık Real Madrid serisinde 2-0 yaptık sonrasında Madrid’de son iki dakika kala maç verdiK bu bizi çok strese soktu ama daha bunu da lehimize çevirmeyi başardık. Final Four’a şampiyonluk olmak için gittik.”
“Larkin’i Boston’dan transfer ettik orada ortalama 15 dakika oynuyordu ama buraya EuroLeague’de sonuncu olan takıma star olarak gelmişti. Larkin ilk başlarda form tutamadığı için oynayamıyordu. Larkin’i 10 dakika oynatıp istediğimizi alamayınca kenara alıyorduk ve bu olaylarda Larkin’in moralini bozuyordu. Larkin’in menajerleri sürekli NBA’e dönmesini istiyordu. Bende bir gün Larkin’i yanıma çağırdım ‘NBA’den sana gelen bir teklif varsa Anadolu Efes takımı zorluk çıkarsa bile ben başkan ile konuşacağım sen yarın biletini al git ama açıkçası ben menajerlerin sana bir oyun oynadığını düşünüyorum’ dedim. Ben Larkin’e çok inanıyorum.”
“Fenerbahçe ile bu sene neredeyse aynı bütçedeyiz. Fenerbahçe Obradovic’in gitmesiyle %40’lık düşüş yaşadı. Sporda her şey para değil ama gerçek şu paranız yoksa iyi oyuncu olamazsınız eğer makul paranız varsa da onu iyi kullanırsınız. Oyuncu alırken ilk önce karakterine bakarım çünkü siz en iyi oyuncuyu alın ama oyuncu sadece istatistik için oynuyorsa takımı bozar. Bir takımın başarısındaki en önemli faktör, sezon başında kurulan takımdır.”
“Galatasaray’da kalsam sürünmezdim. Galatasaray’la bir sene sakin giderdik ama Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıyacak bir formül bulurdum. Galatasaray’da Ünal Aysal dönemi hariç bütün başkanlarda maddi olarak sıkıntı yaşadık. Galatasaray’dan ayrılmak benim için kolay olmadı. Galatarasay’dan ayrıldığım dönemde ihanete uğradığı hissettim ama her işte bir hayır vardır. Galatasaray’da kongre üyeliğim 10 yılı doldurduğunda profesyonel olarak antrenörlüğü bırakırsam o zaman Galatasaray Başkanlığını düşünebilirim.”
“Fenerbahçe beni antrenör olarak istemez zaten bende oraya gidemem. Fenerbahçe basketbol konusunda çok taktir ettiğim bir kulüp, Avrupa basketbolunda Fenerbahçe gerçeği var. Anadolu Efes’te olmaktan mutluyum. Hedefim iki sene daha Anadolu Efes’te şampiyonluklara ulaşmak. Anadolu Efes’ten sonra NBA’den telif gelirse değerlendiririm.”
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