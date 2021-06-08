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“Fenerbahçe ile bu sene neredeyse aynı bütçedeyiz. Fenerbahçe Obradovic’in gitmesiyle %40’lık düşüş yaşadı. Sporda her şey para değil ama gerçek şu paranız yoksa iyi oyuncu olamazsınız eğer makul paranız varsa da onu iyi kullanırsınız. Oyuncu alırken ilk önce karakterine bakarım çünkü siz en iyi oyuncuyu alın ama oyuncu sadece istatistik için oynuyorsa takımı bozar. Bir takımın başarısındaki en önemli faktör, sezon başında kurulan takımdır.”