Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Gomis ile görüşeceğiz"
Süper Lig ekibi Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak; Bafetimbi Gomis, Mario Balotelli ve Danny Welbeck'in transfer listelerinde olduğunu açıkladı.
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında transfer açıklamalarında bulundu.
Başkan Sancak, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini, Mario Balotelli ve Danny Welbeck'in de transfer listelerinde olduğunu belirtti.
Murat Sancak: "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Gomis ile görüşecek miyiz? Evet görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var." dedi.
Sancak, "Badou Ndiaye ile anlaşmıştık fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik. Metehan Mimaroğlu için de Altınordu 10 milyon Lira istedi, transferden vazgeçtik." şeklinde açıklamalarda bulundu.
Al Hilal forması giyen Bafetimbi Gomis, 2017-2018 sezonunda Galatasaray formasıyla 36 maçta 32 gol attı ve sarı kırmızılı takımın tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olmuştu.
Gomis geçtiğimiz sezon Al Hilal'de 35 maçta 24 gol ile 4 asist üretti.
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