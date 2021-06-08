Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "6-7 transfer daha yapılacak"

08 Haziran 2021 Salı, 21:39

Gervinho ve Bruno Peres'in ardından Marek Hamsik'i de kadrosuna katan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, 6-7 transfer daha yapacaklarını söyledi.

TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu "Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Şu anda Trabzonspor kulübünün yapmış olduğu transferler, transfer limitleri içerisinde yapılan transferler. Hiçbir oyuncu satılmasa dahi bu bütçeyi karşılayabilecek durumdayız. 6-7 transfer daha yapılacak. Artık hesapların yeniden yapılmaya başlandığı yeni bir sürece girdik. Yabancı kuralı ile beraber planlarımız da değişti. Elimiz, kolumuz bağlandı. 14 yabancı alıp 8'ini oynatacaksınız. Çok farklı bir politika izlenmesinin gerekliliği ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"HAMSİK'İN PARAYLA PULLA İŞİ YOK"

Ahmet Ağaoğlu yeni transfer Marek Hamsik için, "Hamsik'in Göteborg'a gitmesinin tek sebebi, daha yarışmacı ligde oynayarak EURO 2020'ye hazır olmaktı. Parayla pulla işi yoktu. Hamsik'in farklı beklentileri olduğunu ve bunların para olmadığını anlayabilirsiniz." dedi.

Ağaoğlu, "Hocayla uzun süreli görüşmeleri oldu. Oyuncu, tamamen oynama düşüncesiyle geliyor. Oyuncu yaşlı deniyor, geçen sene 37 yaşındaki oyuncumuzla anlaşılmadığımızda kızıldı. Hocanın oynatacağı bir sistem var ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanacağı isimler var." şeklinde açıklamalarını sürdürdü.

"TFF YABANCI KURALI KONUSUNDA ÇOK DİRENÇ GÖSTERDİ"

Ağaoğlu Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı kuralı için, "TFF, yabancı kuralı konusunda çok direnç gösterdi. Futbolun gelişmesinden sorumlu bir kurumun, bu kadar direnç göstermesini anlamakta güçlük çekiyoruz." yorumunu yaptı.