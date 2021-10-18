Külünk'ün görüşmede, "Sen bir devlet görevlisisin. Bu kritik görüşme öncesi bu videoyu paylaşman iyi olmaz" dediğini aktaran Acarer, "Sedat Peker bu videoyu paylaşmadı ama 30 yıllık devlet görevlisi ifadesi bile bize bir şeyi anlattı" ifadelerini kullandı.