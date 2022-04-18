Ersun Yanal'dan son şampiyonluk yorumu: İlla ki Aykut Kocaman’ın emeği vardır ama...

"Haksızlık yapmayalım. Herkesin bir emeği var. Benden sonra da Fenerbahçe şampiyon olmadı. O zaman elbette Aykut hocanın emeği vardır ama o dönem ben çalıştım. Ben o takımın içindeydim ve beraber çalıştığımız takımla başarılı olduk."