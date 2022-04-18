Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Birileri Türk futbolunu karıştırıyor

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:03

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Murat Sancak’ın çarpıcı sözlerinden satırbaşları:

‘TRABZONSPOR BÜTÜNLEŞMİŞ VE HAK ETMİŞTİR’

”Türkiye’de şu anda 20 takım içerisinde en iyi futbolu oynayan birisi Adana Demirspor’dur birisi de Trabzonspor’dur. Siz de buna şahitlik ediyorsunuzdur. Bana göre de Trabzonspor bu oyun sistemiyle, bu geniş kadrosuyla, yönetimiyle, taraftarıyla bütünleşmiş ve bunu hak ettiklerini düşünüyorum ben. Geçen hafta benim bir açıklamam oldu; inşallah dedim, Trabzonspor şampiyonluğunu ilan eder de bize öyle gelir. Çünkü bizim Avrupa iddiamız var. Buradaki maç çok zor geçecek dedim.”

‘BALOTELLİ’YE BEN DE KIRMIZI KART VERİRDİM’

Moderatör Ertem Şener’in sorduğu, “Balotelli'nin kırmızı kartı bilerek verildi, haftaya Trabzonspor ile oynuyor Adana Demirspor’ diyor Fenerbahçe taraftarları Sayın Başkan'ım. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna da Sancak şu sözlerle cevap verdi; ”Olur mu öyle şey ya? Hakem ben olsam ben de kırmızı kart verirdim.”

‘ALTTAN DA 3 TAKIM GELECEK!’

“Bahis bu futbolun başına bela! Gerekirse hakemlere daha fazla para verilmeli, gözleri doyurulmalı. Her sene küme düşürülme kalkarsa vay halimize… Alttan da 3 takım gelecek ne olacak. Zaten lig önce 19, sonra 18’e inecek kararı var.”

‘FEDERASYON SAVCILIĞA VERDİ’

“Beşiktaş maçından sonra yaptığım açıklamayı lütfen tekrar dinleyin. Orada diyorum ki, sayın MHK Başkanım, sayın federasyon başkanım, ‘içinizdeki FETÖ’cüleri temizleyin’ dedim. Bu, FETÖ’cü gibi bir sözüm olmadı. Bütün kurumlarda FETÖ’cü varken, orada mı yok, dedim. Federasyon beni savcılığa vermiş. Orada iftira atmışım gibi, ifademin alınmasını talep etmişler. İftira söz konusu olamaz çünkü isim verilmemiş. Sadece yorum yapılmış. Mesele aslında Türk futbolunun içindeki ince krizleri temizlemek.”

‘NİHAT ÖZDEMİR’E YAPMA DEDİM’

“Maalesef Nihat Başkanımızı kaybettik. Aslında Nihat Başkana karşı cephe açması gereken biriyim. 175 gün, 421 gün ceza almış, en son 90 gün ceza almış biri olarak Nihat Başkan’ın karşısında durmam gerekirdi. Ama ben dürüstlüğüne inandığım için, hatta istifa ettiği gün arkasından gittim ve ‘yapma’ dedim. Ona rica ettim, maalesef kararından döndüremedik. Netice itibariyle federasyon başkanı gitti. MHK, 5 hafta daha dayanabilirdi. Erken gittiler, bu ligin bitirilmesi gerekiyor. 13 hakem diyorsunuz ama toplam 31 tane hakem var. Kulüpler Birliği Toplantısı’nda giden hakemlerin kulüpleri ilgilendirmemesi lazım dedim. Kulüplerin işi hakemlerle olmaması lazım. Bu görev federasyonundur. Görev alanına girmemek lazım. ”

‘BU İŞE KARIŞMAYALIM DEDİM’

“Şu hakem gitsin, bu hakem gelsin diye bizim serzenişte bulunmamız lazım. Ben başkan olmadan önce de maçları izlediğimde, itiraz etmeyen başkan yoktu. MHK, federasyon bir karar almış. Bu bizi ilgilendirmiyor, bunun vebali onların boynunda. Haksızlık mı yapılmış, bizi ilgilendirmiyor dedim. Gelin biz bu işe karışmayalım dedim. Benim açıklamalarımdan sonra temizlik yapıldı, öyle bir durum yok, o da doğru değil. Bu hazırlık önceden yapılmış zaten. ”

‘ÖNCEDEN HAZIRLIK YAPILMIŞ’

“Cüneyt Çakır’a gitsin diye itiraz etmem normal şartlarda. Niye itiraz edeyim? Benim iki tane maçımı yönetmiş, ben 6 puan almışım. Beşiktaş maçında görev alan orta hakem ve VAR hakemi görev almaya devam ediyor. Demek ki, benim sözlerimden sonra temizlik yapılmış değil, önceden hazırlık yapılmış. Bu da normal ve doğaldır. Bunda şaşırılacak bir durum yok. Her kulüp hakemlerle ilgili sürekli serzenişte bulunursa, onların da oturup çalışmaları gerekiyor.”

“Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus, ikisine de çok saygı duyuyorum. Diğerlerini de tanıyorum. Benim isim üzerinden hiçbir iddiam ve söylemim olmadı. Ben buna karşıyım. Kulüpler ve başkanlar olarak hakemlerle ilgili yorum yapmamamız lazım. Önce buraları kurumsallaştırmamız lazım. Var olan hakemlere ve gelen genç hakemlere destek olmamız lazım. Hata yapabilirler, hatasız kul olmaz. Hatayı göz ardı edebiliriz. Ama önemli olan niyet.”

‘TEK ARZUM İŞLERİN DOĞRU YÜRÜMESİ’

“Beşiktaş maçını hatırlayın. Aynı pozisyonlarda birinde VAR’a gidiyor, diğerinde gitmiyor. Gökhan İnler’in penaltısı var, VAR çağırıyor, hakem gitmiyor. 90+4teki golümüzde ofsayt olma şansı yok. Kaleci görüyor topu, atlıyor, kurtarmaya çalışıyor, parmakları değiyor. O gol iptal edildi. Ben bunların üzerinde durmuyorum. Bir hafta sonra Beşiktaş maçının dördüncü hakemi, Gaziantep maçına verildi. Orada bile itiraz etmedim. Şu hakemi istemiyorum diye bir şey demedim. Benim tek arzum, tek niyetim, Türk futbolunun selameti açısından işlerin doğru yürümesini sağlamak lazım. ”

‘GEÇEN YILIN ALTINDA TEKLİF VERDİLER’

“Birinin elleri varsa, bu işlerin içinde o elleri koparmak lazım. Birileri müdahale ediyorsa, onları da engellemek lazım. İhale sürecine girdik, yayın ihale sürecinde geçen yıl aldığımız paranın altında teklif yapılıyor. El birliğiyle Türk futboluna nasıl kalkındıracağız ona bakmamız lazım.”

‘GEREKİRSE KULÜPLERİ TOPLAMAK LAZIM’

“Yeni başkan olabilirim ama bir yerleri düzeltmek için bir yerlerden faydalanmak lazım. Gerekirse bütün kulüpleri toplamak lazım. Ben federasyon yerinde olsam, Kulüpler Birliği, birinci lig, ikinci lig, üçüncü lig, hatta amatörden de toplardım. Eski hakemleri ve futbolcuları da toplardım. Türk futbolu için neler yapılması gerektiği, bunu masaya yatırıp bir bildiriyle ona göre hareket etmek lazım. Alttan çıkacak hakemlerin hangi kriterlerle çıkmasını belirlemek lazım. Bir kişinin iki dudağı arasında olmaması lazım.”

‘TÜRK FUTBOLU İYİ GİTMİYOR’

“Türk futbolu iyi gitmiyor, birileri karıştırıyor. Bu benim işim değil, devletin, savcılığın işi. Hiçbir ülkede böyle bir kriz yaşadınız mı? Federasyon yok, başkanı yok. MHK yok, hakemler içinde çeteleşme var deniyor. Bunlar söylem, bunları ben söylemiyorum. Bu işin için FETÖ’cüler yok mu? Belki üstü kapatıldı, hocalarda da vardır, hakemlerde de vardır. “