Eser Yenenler'in tüm ayrıntılarıyla yaşam öyküsü

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2022 Perşembe, 03:51
<p>11 yaşında tiyatroya başlayan oyuncu, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğdu.</p>

11 yaşında tiyatroya başlayan oyuncu, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğdu.

<p>İlk ve ortaokulu doğduğu Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Bursa'da, Gazi Anadolu Lisesinde okudu. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İki ablası olan oyuncu 6 yaşındayken babasını kaybetti.</p>

İlk ve ortaokulu doğduğu Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Bursa'da, Gazi Anadolu Lisesinde okudu. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İki ablası olan oyuncu 6 yaşındayken babasını kaybetti.

<p>Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.</p>

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.

<p>BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.</p>

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

<p>2004 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırdı. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sundu.</p>

2004 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırdı. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sundu.

<p>BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan programı yaptı.</p>

BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan programı yaptı.

<p>Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Murat Boz ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı.</p>

Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Murat Boz ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

<p>2018'den 2019'a kadar TV8 kanalında, "Eser Yenenler Show" programını sundu. 2020 yılında Kanal D'de konuk sunucu olarak katıldığı Çok Güzel Hareketler 2 adlı programda devam etmek istedi, sunucu Yılmaz Erdoğan'ın da film çalışmaları başlayınca Erdoğan, sunuculuğu kendisine devretti.</p>

2018'den 2019'a kadar TV8 kanalında, "Eser Yenenler Show" programını sundu. 2020 yılında Kanal D'de konuk sunucu olarak katıldığı Çok Güzel Hareketler 2 adlı programda devam etmek istedi, sunucu Yılmaz Erdoğan'ın da film çalışmaları başlayınca Erdoğan, sunuculuğu kendisine devretti.

<p>2019 yılında Berfu Yıldız ile evlendi.</p>

2019 yılında Berfu Yıldız ile evlendi.

<p>Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çiftinin iki çocuğu oldu.</p>

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çiftinin iki çocuğu oldu.

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