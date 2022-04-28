Eser Yenenler'in tüm ayrıntılarıyla yaşam öyküsü

İlk ve ortaokulu doğduğu Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Bursa'da, Gazi Anadolu Lisesinde okudu. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İki ablası olan oyuncu 6 yaşındayken babasını kaybetti.