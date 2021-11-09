Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor

AA
09 Kasım 2021 Salı, 14:51
<p>Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta özel bölgesinde bulunan Bantul'daki bir atölyede eski motosikletlerden yeni robotlar üretiliyor.&nbsp;</p>

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta özel bölgesinde bulunan Bantul'daki bir atölyede eski motosikletlerden yeni robotlar üretiliyor. 

<p>Cava Adası'nda bir atölyede önceleri boyama ve dekorasyon işleri yapılırken koronavirüs salgınıyla birlikte robotik replika ürün yapımı sayıları hızla arttı.</p>

Cava Adası'nda bir atölyede önceleri boyama ve dekorasyon işleri yapılırken koronavirüs salgınıyla birlikte robotik replika ürün yapımı sayıları hızla arttı.

<p>İç pazar dışında Çin ve Almanya için de üretime devam edilen robotlar yaklaşık olarak beş motosikletten üretiliyor.</p>

İç pazar dışında Çin ve Almanya için de üretime devam edilen robotlar yaklaşık olarak beş motosikletten üretiliyor.

<p>Endonezya'daki başlayan bu girişim bir dönemin 'efsane' çizgi filmi, bugün bile çocukların hayran olduğu 'Transformers'ı hatırlattı.</p>

Endonezya'daki başlayan bu girişim bir dönemin 'efsane' çizgi filmi, bugün bile çocukların hayran olduğu 'Transformers'ı hatırlattı.

<p>'Transformers' yapımında başka bir gezegenden dünyaya gelen robotlar buradaki araçları taklit ederek robot ve araç arasında dönüşüm sağlayabiliyorlardı.</p>

'Transformers' yapımında başka bir gezegenden dünyaya gelen robotlar buradaki araçları taklit ederek robot ve araç arasında dönüşüm sağlayabiliyorlardı.

<p>Gezegenlerindeki iç savaşın dünyamıza taşındığı yapımda 'Autobot'lar ve 'Decepticon'lar arasındaki çekişmeye şahit olan bir grup Dünyalı konu alınmaktaydı.</p>

Gezegenlerindeki iç savaşın dünyamıza taşındığı yapımda 'Autobot'lar ve 'Decepticon'lar arasındaki çekişmeye şahit olan bir grup Dünyalı konu alınmaktaydı.


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