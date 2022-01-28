Eskişehir Porsuk Çayı'nda 'buz' alarmı

Zabıta Komiseri Uğur Sarıkaya, ayrıca devriye gezerek de halkı uyardıklarını belirterek, “Ekiplerimiz sürekli devriye atıyor. Devriye sonucunda su kenarına yaklaşan gençler ve çocuklar olduğunda, uzaklaştırmak için gereken uyarı ve ikazlarımızı yapıyoruz. Onların canları bizim için çok önemli. 153 ihbar hattına ve belediye santralimize sürekli ‘buza girip çıkanlar oluyor’ diye ihbarlar geliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız Porsuk Çayı’ndan bu dönemde uzak durmaları. Kayıp düştükleri zaman kurtarılması bu şartlarda zor oluyor. Kurtarma kutularımız mevcut. İçinde bot ve ip de var ama buzlu olduğu için nereye gittiğini göremiyoruz” diye konuştu.

