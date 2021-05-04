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KRİPTO PARA ALANINDAKİ HER ŞEYE PARA YATIRILIYOR
IG Markets analisti Kyle Rodda, söz konusu yükselişle ilgili yaptığı değerlendirmede "Şu anda gördüğümüz şey, spekülatif fazlalığın tanımı. Kripto alanındaki her şeye para yatırılıyor" dedi ve bunu yirmi yıl önceki 'teknoloji balonu çılgınlığına' benzetti.
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