<p>Kripto para piyasalarında en büyük birimlerden Ethereum'daki artış devam ediyor.&nbsp;Ethereum, 3 bin dolar sınırını aşmasının ardından bir rekor daha kırarak 3457 sınırına dayandı.</p>
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Kripto para piyasalarında en büyük birimlerden Ethereum'daki artış devam ediyor. Ethereum, 3 bin dolar sınırını aşmasının ardından bir rekor daha kırarak 3457 sınırına dayandı.

<p><strong>YENİ REKOR KIRDI</strong></p><p>Önceki gün yaşanan rekor yükselişle 3 bin dolar sınırını geçen Ethereum, son olarak yüzde 6 düşüşle 3244 dolara inmeden önce 3457 bin dolar seviyesine yükselerek bir rekor daha kırdı.&nbsp;<br></p>
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YENİ REKOR KIRDI

Önceki gün yaşanan rekor yükselişle 3 bin dolar sınırını geçen Ethereum, son olarak yüzde 6 düşüşle 3244 dolara inmeden önce 3457 bin dolar seviyesine yükselerek bir rekor daha kırdı. 

<p><strong>YÜKSELİŞİN NEDENİ</strong></p><p>Ethereum'daki yükselişin nedeni olarak, Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanması olarak görülüyor.&nbsp;</p>
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YÜKSELİŞİN NEDENİ

Ethereum'daki yükselişin nedeni olarak, Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanması olarak görülüyor. 

<p><strong>KRİPTO PARA ALANINDAKİ HER ŞEYE PARA YATIRILIYOR</strong></p><p>IG Markets analisti Kyle Rodda, söz konusu yükselişle ilgili yaptığı değerlendirmede "Şu anda gördüğümüz şey, spekülatif fazlalığın tanımı. Kripto alanındaki her şeye para yatırılıyor" dedi ve bunu yirmi yıl önceki 'teknoloji balonu çılgınlığına' benzetti.</p>
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KRİPTO PARA ALANINDAKİ HER ŞEYE PARA YATIRILIYOR

IG Markets analisti Kyle Rodda, söz konusu yükselişle ilgili yaptığı değerlendirmede "Şu anda gördüğümüz şey, spekülatif fazlalığın tanımı. Kripto alanındaki her şeye para yatırılıyor" dedi ve bunu yirmi yıl önceki 'teknoloji balonu çılgınlığına' benzetti.

<p>376 milyar dolarlık piyasa değeriyle, yatırımcılar Ethereum'daki kazançları çok daha ciddiye alıyorlar ve Bitcoin'in yükselişini yakaladığını söylüyorlar.&nbsp;<br></p>
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376 milyar dolarlık piyasa değeriyle, yatırımcılar Ethereum'daki kazançları çok daha ciddiye alıyorlar ve Bitcoin'in yükselişini yakaladığını söylüyorlar. 

<p>Bitcoin karşısında, Ethereum'un değeri bu yıl iki katından fazla arttı ve Salı günü erken saatlerde iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yıl yüzde 90 artış gösteren Bitcoin ise, 55.625 dolara geriledi.<br></p>
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Bitcoin karşısında, Ethereum'un değeri bu yıl iki katından fazla arttı ve Salı günü erken saatlerde iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yıl yüzde 90 artış gösteren Bitcoin ise, 55.625 dolara geriledi.

<p><strong>DOGEON, FORD İLE TWİTTER'I GEÇTİ</strong></p><p>Öte yandan, Dogecoin ise 49.8 milyar dolar değerine yükselerek Ford Motor Company'den ile Twitter'dan daha değerli bir konuma ulaştı.&nbsp;</p><p>Ford'un 45.2, Twitter'ın ise 44.1 milyar dolar değeri bulunuyor.</p>
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DOGEON, FORD İLE TWİTTER'I GEÇTİ

Öte yandan, Dogecoin ise 49.8 milyar dolar değerine yükselerek Ford Motor Company'den ile Twitter'dan daha değerli bir konuma ulaştı. 

Ford'un 45.2, Twitter'ın ise 44.1 milyar dolar değeri bulunuyor.

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