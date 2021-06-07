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Ukrayna formasındaki haritada Rusya'nın ilhak ettiği Kırım da yer alıyor.

Ukrayna'nın Cuma günü başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kullanacağını açıkladığı forma, Rusya'nın tepkisini çekti.

Formada, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı da Ukrayna'nın parçası gösteren bir harita yer alıyor. Ayrıca Ukrayna'da, 2014'te Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerde kullanılan "Zafer Ukrayna'ya!" sloganı yazıyor.