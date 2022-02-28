Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna'dan Romanya'ya sığındı

DHA
28 Şubat 2022 Pazartesi, 11:38
Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna'dan Romanya'ya sığındı

Rusya'nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 5. gününde de sürüyor. Ukrayna'da birçok yerde patlama ve çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Ukrayna'nın komşuları da, Rus işgali sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına da hazırlanıyor. Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü.

Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Son olarak, Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala da iki çocuğuyla Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı. 

Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna'dan Romanya'ya sığındı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “24 Şubat akşamı çocuklarıma Kiev’i terk ettim. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” dedi.

Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna'dan Romanya'ya sığındı

Ünlü sanatçı, “Rusya'dan gelen işgalcilerin Ukrayna'ya saldırısı üzerinden 5 gün geçti. 24'ünde, gece, çocuklarla Kiev'den ayrıldık. Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik. 4 saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. ‘Neden?’ diye sorabilirsiniz. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” ifadelerini kullandı.

Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna'dan Romanya'ya sığındı

"'İŞTE KURTARDIĞIMIZ YER BURASI' DİYEBİLECEK MİSİNİZ?"

Jamala, evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör. Beni Kiev'den, evimden kovdu bu terör. Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde ‘İşte burayı kurtardık’ mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum” diye konuştu.

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