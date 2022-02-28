Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna'dan Romanya'ya sığındı

Rusya'nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 5. gününde de sürüyor. Ukrayna'da birçok yerde patlama ve çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Ukrayna'nın komşuları da, Rus işgali sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına da hazırlanıyor. Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü.

Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Son olarak, Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala da iki çocuğuyla Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı.