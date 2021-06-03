<p>Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.<br></p>
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Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

<p>Oyuncu Ezgi Mola,&nbsp; 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" ifadelerini kullanmıştı.</p>
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Oyuncu Ezgi Mola,  20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" ifadelerini kullanmıştı.

<p>Ezgi Mola hakkında Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmesinin ardından Twitter'da "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi ile Mola'ya binlerce destek mesajı yağdı.</p>
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Ezgi Mola hakkında Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmesinin ardından Twitter'da "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi ile Mola'ya binlerce destek mesajı yağdı.

<p>Ezgi Mola hakkında açılan dava sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.<br></p>
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Ezgi Mola hakkında açılan dava sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

<p><strong>Mola, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;</strong></p><p>"Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim , sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak."</p>
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Mola, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim , sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak."

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