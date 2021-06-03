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Oyuncu Ezgi Mola, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" ifadelerini kullanmıştı.