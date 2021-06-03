2
Oyuncu Ezgi Mola, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Trafikte skandal görüntüler! O anlar kaydedildi
- Akıllara gelmeyecek olay kamerada: Çok şaşırdım
- İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kurşun yağdırdı
- Kekik toplarken buldu, yetkililere, uzmanlara seslendi
- Restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı
- Polis otosuyla tur atıp hırsızlık yaptılar
- Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleri ile itti
- Binaya astı... '10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?'
- 'Kek'li '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması
- Yunus Günçe'den çok konuşulacak 'kısıtlama' videosu