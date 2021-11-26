Fenerbahçe'yi UEFA Konferans Ligi'nde ne bekliyor?

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2021 Cuma, 07:38
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.</p>

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Fenerbahçe de UEFA AVrupa Ligi'nde grubunu üçüncü bitirdiği için UEFA Konferans Ligi'nde grubunu ikinci bitiren takımlardan eşleşeceği ekip ile playoff mücadelesi verecek.</p>

Fenerbahçe de UEFA AVrupa Ligi'nde grubunu üçüncü bitirdiği için UEFA Konferans Ligi'nde grubunu ikinci bitiren takımlardan eşleşeceği ekip ile playoff mücadelesi verecek.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.</p>

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.</p>

Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">UEFA Konferans Ligi'nin ilk finali Arnavutluk'un Tiran kentinde oynanacak.</p>

UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?

UEFA Konferans Ligi'nin ilk finali Arnavutluk'un Tiran kentinde oynanacak.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Tiran'daki 21.690 kapasiteli Ulusal Arena final maçına ev sahipliği yapacak. Final karşılaşması 25 Mayıs 2022'de oynanacak.</p>

Tiran'daki 21.690 kapasiteli Ulusal Arena final maçına ev sahipliği yapacak. Final karşılaşması 25 Mayıs 2022'de oynanacak.


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