<p>Facebook'un bünyesinde olan Instagram'ın Gazze'deki çatışmalar sırasında Filistin yanlısı içerikleri engellemişti. Şirket çalışanlarının söz konusu durumuna ilişkin şikayette bulunmasının ardından Instagram, algoritmasında birtakım değişiklikler yaptı.<br></p>
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Facebook'un bünyesinde olan Instagram'ın Gazze'deki çatışmalar sırasında Filistin yanlısı içerikleri engellemişti. Şirket çalışanlarının söz konusu durumuna ilişkin şikayette bulunmasının ardından Instagram, algoritmasında birtakım değişiklikler yaptı.

<p>The Verge'e açıklamalarda bulunan bir Facebook sözcüsü, değişikliğin yalnızca Filistin yanlısı içeriklere ilişkin endişelere yanıt olarak yapılmadığını belirterek, şunları söyledi:</p><p><em>"Şu an kullanılan algoritma, insanların belirli konular veya bakış açıları hakkındaki hikayeleri bastırdığımıza inanmalarına neden oldu. Gerçekten açık olmak istiyoruz; durum böyle değil."</em></p>
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The Verge'e açıklamalarda bulunan bir Facebook sözcüsü, değişikliğin yalnızca Filistin yanlısı içeriklere ilişkin endişelere yanıt olarak yapılmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Şu an kullanılan algoritma, insanların belirli konular veya bakış açıları hakkındaki hikayeleri bastırdığımıza inanmalarına neden oldu. Gerçekten açık olmak istiyoruz; durum böyle değil."

<p>Twitter, Facebook ve Instagram, geçtiğimiz haftalarda İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarla ilgili paylaşımların silinmesi, engellenmesi ya da öne çıkmaması konusunda eleştirildi. Bu ayın başlarında Twitter, Filistinli bir yazarın hesabını kısıtladı ve daha sonra bunun "yanlışlıkla" yapıldığını söyledi.&nbsp;<br></p>
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Twitter, Facebook ve Instagram, geçtiğimiz haftalarda İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarla ilgili paylaşımların silinmesi, engellenmesi ya da öne çıkmaması konusunda eleştirildi. Bu ayın başlarında Twitter, Filistinli bir yazarın hesabını kısıtladı ve daha sonra bunun "yanlışlıkla" yapıldığını söyledi. 

<p>Instagram ise, birçok hesabın Filistin ile ilgili içeriklerini 6 Mayıs'ta birkaç saat boyunca yayınlayamadığı için özür diledi. Ayrıca şirket yöneticilerinden Adam Mosseri Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "teknik bir hata" olduğunu ifade etti.<br></p>
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Instagram ise, birçok hesabın Filistin ile ilgili içeriklerini 6 Mayıs'ta birkaç saat boyunca yayınlayamadığı için özür diledi. Ayrıca şirket yöneticilerinden Adam Mosseri Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "teknik bir hata" olduğunu ifade etti.

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