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The Verge'e açıklamalarda bulunan bir Facebook sözcüsü, değişikliğin yalnızca Filistin yanlısı içeriklere ilişkin endişelere yanıt olarak yapılmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Şu an kullanılan algoritma, insanların belirli konular veya bakış açıları hakkındaki hikayeleri bastırdığımıza inanmalarına neden oldu. Gerçekten açık olmak istiyoruz; durum böyle değil."
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Twitter, Facebook ve Instagram, geçtiğimiz haftalarda İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarla ilgili paylaşımların silinmesi, engellenmesi ya da öne çıkmaması konusunda eleştirildi. Bu ayın başlarında Twitter, Filistinli bir yazarın hesabını kısıtladı ve daha sonra bunun "yanlışlıkla" yapıldığını söyledi.
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