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Instagram ise, birçok hesabın Filistin ile ilgili içeriklerini 6 Mayıs'ta birkaç saat boyunca yayınlayamadığı için özür diledi. Ayrıca şirket yöneticilerinden Adam Mosseri Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "teknik bir hata" olduğunu ifade etti.

