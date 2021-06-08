<p>Financial Times, New York Times, The Guardian&nbsp; ve Bloomberg News dahil olmak üzere haber kuruluşları tarafından işletilen çok sayıda haber sitesi bugün dünya genelinde çöktü.</p>
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Financial Times, New York Times, The Guardian  ve Bloomberg News dahil olmak üzere haber kuruluşları tarafından işletilen çok sayıda haber sitesi bugün dünya genelinde çöktü.

<p>Financial Times, New York Times, The Guardian&nbsp; ve Bloomberg News dahil olmak üzere haber kuruluşları tarafından işletilen çok sayıda haber sitesi bugün dünya genelinde çöktü.</p>
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Financial Times, New York Times, The Guardian  ve Bloomberg News dahil olmak üzere haber kuruluşları tarafından işletilen çok sayıda haber sitesi bugün dünya genelinde çöktü.

<p>Ayrıca, Amazon.com Inc'in (AMZN.O) internet sitesinde de kesinti yaşandığı bildirildi. Şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.</p><p>Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar da YouTube, Twitter, Reddit, Spotify, Twitch, Amazon ve Paypal'a erişemediklerini bildirdi.</p>
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Ayrıca, Amazon.com Inc'in (AMZN.O) internet sitesinde de kesinti yaşandığı bildirildi. Şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar da YouTube, Twitter, Reddit, Spotify, Twitch, Amazon ve Paypal'a erişemediklerini bildirdi.

<p><strong>HİZMET SAĞLAYICI ŞİRKETTEN AÇIKLAMA</strong></p><p>Söz konusu kesintilere ilişkin açıklamada bulunan ABD merkezli bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Fastly "CDN hizmetlerimizin performans üzerindeki potansiyel etkisini araştıracağız" dedi.</p><p>Şirket, hizmet sağladığı sitlerin "Düşük Performans" ile karşı karşıya olduklarını belirtti.</p>
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HİZMET SAĞLAYICI ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Söz konusu kesintilere ilişkin açıklamada bulunan ABD merkezli bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Fastly "CDN hizmetlerimizin performans üzerindeki potansiyel etkisini araştıracağız" dedi.

Şirket, hizmet sağladığı sitlerin "Düşük Performans" ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

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