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Ayrıca, Amazon.com Inc'in (AMZN.O) internet sitesinde de kesinti yaşandığı bildirildi. Şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar da YouTube, Twitter, Reddit, Spotify, Twitch, Amazon ve Paypal'a erişemediklerini bildirdi.