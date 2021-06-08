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HİZMET SAĞLAYICI ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Söz konusu kesintilere ilişkin açıklamada bulunan ABD merkezli bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Fastly "CDN hizmetlerimizin performans üzerindeki potansiyel etkisini araştıracağız" dedi.
Şirket, hizmet sağladığı sitlerin "Düşük Performans" ile karşı karşıya olduklarını belirtti.
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