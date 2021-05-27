<p>L’Equipe’te yer alan haberde, Fransa Ligue 1’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille’de birçok ismin takımdan ayrılabileceği ifade edildi.</p><p>Bu sezon Lille’de 33 maçta sahaya çıkan Burak Yılmaz ile Serie A ekiplerinden Fiorentina ve Roma’nın ilgilendiği belirtilirken takımdaki diğer oyuncular için gelen tekliflerin de değerlendirilebileceği kaydedildi.</p>
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L’Equipe’te yer alan haberde, Fransa Ligue 1’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille’de birçok ismin takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Bu sezon Lille’de 33 maçta sahaya çıkan Burak Yılmaz ile Serie A ekiplerinden Fiorentina ve Roma’nın ilgilendiği belirtilirken takımdaki diğer oyuncular için gelen tekliflerin de değerlendirilebileceği kaydedildi.

<p><strong>GALTIER YANINDA İSTİYOR</strong></p><p>Lille’i şampiyonluğa taşıyan Chrisophe Galtier’in yeni gideceği takımda Burak Yılmaz’ı da istediği ifade edilirken milli oyuncunun Euro 2020’de İtalya ile Roma’da oynanacak maçta yakından takip edileceği kaydedildi.</p><p>Galtier, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını açıklamıştı.</p>
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GALTIER YANINDA İSTİYOR

Lille’i şampiyonluğa taşıyan Chrisophe Galtier’in yeni gideceği takımda Burak Yılmaz’ı da istediği ifade edilirken milli oyuncunun Euro 2020’de İtalya ile Roma’da oynanacak maçta yakından takip edileceği kaydedildi.

Galtier, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

<p><strong>MAIGAN VE SOUMARE AYRILIYOR</strong></p><p>Takımın birinci kalecisi Mike Maignan’ın Milan ile anlaştığı ifade edilirken, İngiliz basınında çıkan haberlerde Boubakary Soumare’nin yakın zamanda Leicester’a transfer olacağı belirtildi.</p>
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MAIGAN VE SOUMARE AYRILIYOR

Takımın birinci kalecisi Mike Maignan’ın Milan ile anlaştığı ifade edilirken, İngiliz basınında çıkan haberlerde Boubakary Soumare’nin yakın zamanda Leicester’a transfer olacağı belirtildi.

<p>Burak Yılmaz bu sezon Lille'i 9 sezonun ardından şampiyonluğa ulaştırdı.</p>
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Burak Yılmaz bu sezon Lille'i 9 sezonun ardından şampiyonluğa ulaştırdı.

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