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L’Equipe’te yer alan haberde, Fransa Ligue 1’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille’de birçok ismin takımdan ayrılabileceği ifade edildi.
Bu sezon Lille’de 33 maçta sahaya çıkan Burak Yılmaz ile Serie A ekiplerinden Fiorentina ve Roma’nın ilgilendiği belirtilirken takımdaki diğer oyuncular için gelen tekliflerin de değerlendirilebileceği kaydedildi.
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GALTIER YANINDA İSTİYOR
Lille’i şampiyonluğa taşıyan Chrisophe Galtier’in yeni gideceği takımda Burak Yılmaz’ı da istediği ifade edilirken milli oyuncunun Euro 2020’de İtalya ile Roma’da oynanacak maçta yakından takip edileceği kaydedildi.
Galtier, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
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