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L’Equipe’te yer alan haberde, Fransa Ligue 1’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille’de birçok ismin takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Bu sezon Lille’de 33 maçta sahaya çıkan Burak Yılmaz ile Serie A ekiplerinden Fiorentina ve Roma’nın ilgilendiği belirtilirken takımdaki diğer oyuncular için gelen tekliflerin de değerlendirilebileceği kaydedildi.