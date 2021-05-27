Burak Yılmaz: "Kimseden çekinmiyoruz"

27 Mayıs 2021 Perşembe, 12:08

A Milli Takım'ın bugün oynayacağı Azerbaycan maçı öncesinde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın toplantısı düzenledi.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"HER ŞEY YOLUNDA"

"A Milli Takım kampı, forması her şeyin üzerinde bizim için. Kulübümüz için ne kadar büyük bir başarı yakalamış olsak da orada yakaladığımız başarının üstünde duygularla geliyoruz buraya. Buradaki hayallerimiz başka oluyor. Çok güzel bir ortam var. Ailelerimiz de dahil oldu belli bir süreliğine.

O da bizi mutlu etti. Hocamıza da teşekkür etmek istiyoruz. Bizi rahat ettirmek için yanımızda her şekilde. Bunu hep hissettiriyor bize. İki gün dinlenmemiz olduktan sonra hedeflerimiz doğrultusunda konsantre olup kampımıza başlayacağız. Her şey yolunda. Mutluyuz, huzurluyuz, sağlıklıyız."

"TEK TEK BAKMALIYIZ"

"Bu hedefleri hayal etmemizi sağlayan bizleriz. Elemelerde oynadığımız oyun, gösterdiğimiz mücadele, kazanılan zafer. Maçlar bitmeden Avrupa Futbol Şampiyonası’nı garantileyen bir milli takım oldu. Uluslar Ligi’nde bir hata oldu. Bizim hatamız. Biraz rehavetimiz vardı açıkçası. Dünya Kupası elemelerinde tekrar Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki performansımızı yakalayarak sizlere bazı şeyleri hayal ettiren bizleriz. Bunun sorumluluğunu biliyoruz.

Ama bunu finale gideceğiz, çeyrek final oynayacağız, gruptan çıkacağız gibi bakmamak lazım. Tek tek bakmak lazım. Bazı hedeflerden kaçamayız. Benim öncelikli hedefim İtalya maçı. Genel fotoğrafa bakmamız lazım. Ne kadar strese girmeyiz desek de insanın bilinç altı var. Benim ve takımımızın öncelikli hedefi İtalya maçı."

"KİMSE KİMSEDEN ÇEKİNMİYOR"

"Bu çekinme olayı biraz fazla gündeme gelmeye başladı son zamanlarda. Kimse kimseden çekinmiyordur. İtalya bizden çekinmiyor biz İtalya’dan çekinmiyoruz. Herhangi bir korkumuz yok. Saygımız çok büyük. Ama gözümüzde büyütmüyoruz, küçültmüyoruz da. Maçın önemini, atmosferinin ne denli sert geçeceğinin farkındayız. İtalya, defansıyla ekol oldu dünyada. Onun da bilincindeyim. Baskı her zaman bana iyi gelmiştir. Maça kadar istediğiniz kadar baskı yaratın belki bana daha iyi gelecektir."

"ÇOK İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK"

"Geçmişte, çok sıkıntılı durumlar da yaşanmıştı. Hiç kimseden bir şey saklayacak durumda değiliz. Başarısız bir dönem vardı. O döneme şöyle bakmak lazım, birçok genç arkadaşımız milli takıma kazandırıldı. Geçmişteki hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Son dönemde Şenol hocanın etkisi çok fazla. Şenol hoca ile ilgili konuşmaya başlarsam iki gün konuşurum. Onunla alakalı düşüncelerimi biliyorsunuz."

"REHAVETE KAPILDIK"

"Letonya ve Hollanda maçlarına gelene kadar biz iki buçuk günde bir maç oynadık. Beş saat uçak yolcularımız vardı. Letonya maçının talihsizliği son maç olmasıydı. Çok yorulmuştuk. Hepinizin bildiği gibi çoğu oyuncumuz korona oldu. Milli maçlarda konsantrasyonun farklı olduğunu düşünmüyorum. Ama ne yazık ki görünen bir şey var, milli maçları daha iyi oynuyoruz. Hocamızla yaptığımız toplantılarda o da bunu belirtti. Bundan sonra buna daha çok dikkat edip puan kaybı yaşamadan devam edeceğimizi hissediyorum."

"MAHCUP OLMADIK"

"İki ülke arasındaki sıkıntılı durumu çok iyi biliyorduk. Hala da çok sıcak ilişkilerimizin olduğu söylenemez. Bunun da farkındaydık. Orada bir Türk gibi davranmak, oynamak istedik. Mahcup da olmadık. Mahcup olmadığımız için çok mutluyuz. Kendimizi de sevdirdik. Şimdi ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

"ÇOK GURURLUYUZ"

"Hiçbir şeyi yalnız yapmadık. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şöyle bir durum var. Biz 5-6 puan önde olduk. Ben o zaman acaba şampiyon olabilir miyiz dedim. Maç sayısı PSG ile aynıydı. İki taraf da Avrupa maçları oynuyordu. Zeki'ye, 'PSG şampiyon olamazsa kim şampiyon olur dedim. Abi biz oluruz' dedi. Yaklaşık yedi ay önce olmuştu bu konuşma. Çok kolay geliyor ama yaşanan başarı sonradan daha iyi anlaşılacak. Dünyanın en güçlü kulübüne karşı başarılı oldu. Onların önünde şampiyon olmak bizi çok gururlandırdı. Şehrin ve hocamızın çok büyük bir emeği var."

"DİLE GETİREMEYECEĞİM ÇOK SORUN VAR"

Biraz kaoslu ve kavgalı bir sezon oldu. Yenilenin de yenenin de hakemden şikayetçi olduğu bir lig vardı. Benim dile getirebileceğim çok sorun var ama konum olarak bunları düzeltebilecek sorun da değilim. Allah izin verirse bu görevlerde de yer alabileceğimi düşünüyorum.

Yusuf Yazıcı ise şunları söyledi:

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

1Milli takıma gelmeden önce buraya çok mutlu geliyoruz. Burayı çok özlüyoruz. Burada başka bir arkadaşlık ortamı var. Herkes birbirini çok seviyor. Burayı çok özlediğimi belirtmek istiyorum. Arkadaşlarımız sekiz gündür burada, biz biraz geç katıldık. Önümüzde hazırlık maçları var, sonrasında turnuvalar var. Bizim için her şeyin iyi geçeceğini düşünüyorum. Hocamız sağ olsun bizi bir iki gün dinlendirdi. Bu hazırlık maçından sonra bizler de sahada en iyisini yapmaya çalışacağız."

"FARKLI BİR ÖZGÜVEN KATTI"

Burak abi ve Zeki ile Fransa’da şampiyon olduk. Orada bir tarih yazdık. Bunun için çok mutluyuz. Farklı bir özgüven kattığını düşünüyorum. Kampa geldiğiniz zaman beraber yemek yiyoruz. Bir arkadaşımız İtalya’da bahsediyor, bir arkadaşımız İngiltere’den bahsediyor, birimiz İspanya’yı anlatıyor. Sonra dönüp kendime diyorum ki biz Avrupa futbolunu domine etmişiz. En üst liglerde ve en büyük takımlarda oynayan bizden bir arkadaşımız var.

Ben buna böyle bakmıyorum. Hepimiz en iyi yerlerde oynuyoruz. Bence bu bakış açısı bizi Avrupa Futbol Şampiyonası’nda farklı bir yere götürecek. Ben Trabzon’dan ayrılırken verdiğim röportajda ülkemi ve Trabzon’u en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum diye söylemiştim. O gün şampiyon olduğumuzda içimden geldi ve mikrofonu elime aldığımda ‘Bize her yer Trabzon diye’ bağırdım.

Zeki Çelik ise şunları söyledi:

"GELECEĞİM İLE İLGİLİ PLAN YAPMADIM"

Yeni bir kampa başladık. Önümüzde güzel bir hazırlık dönemi var. İlk maçımız İtalya ile zor bir maç. En iyi şekilde o maça hazırlanıp kazanmak için oynayacağız. Şenol hoca geldikten sonra bizimle birçok kez toplantı yaptı. Bizden neler beklediğini anlattı bize. Bu duyguyu anlattı bize. Özgüven aşıladı. Bu yönden takım arkadaşlarım da takım arkadaşlarımda olumlu sinyal aldı ve başarı gelmeye başladı. Geleceğim hakkımda hiçbir plan yapmadım. Milli takıma ve Avrupa Futbol Şampiyonası’nda odaklanmak istiyorum. Sonrasında bakacağız.

"ÇOK GURURLU BİR ŞEY

"Fransız taraftarlar bile Türk bayrağı açtı. Ülkemizi böyle temsil ettiysek ne mutlu bize. Fransa’da yaşayan Türk taraftarlar da bize çok destek oldu. Bu çok gururlu ve onurlu bir şey. Üç senedir orada oynuyorum. İlk sene ikinci olduk, sonrasında dördüncü olduk. Gittiğim deplasmanları ve takımları bildiğim için bunu söyledim. Böyle söyleme ihtiyacı duydum."