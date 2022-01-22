Fotoğraf sanatçılarının gözünden kartpostallık Borçka görüntüleri
İlker Cihat “Sisli Yol”
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan; “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasına beklediğimizin üstünde bir katılım oldu. Düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasına ulusal çapta 500 fotoğrafın geliyor olması kentimizin tanıtımı, bilinilirliği için bize umut ve cesaret verdi. Borçkamızda bulunan bazı yerlerden daha fazla fotoğraf bekliyorduk ama buna rağmen yine de bizim için çok başarılı bir deneyim oldu. Bu yarışma ve fotoğraflar Borçkamızın tanıtımına da çok büyük katkı sağlayacaktır. Uluslararası nitelikte olan ve fotoğrafları değerlendiren jüri üyelerine de bir kez daha teşekkür ederim. Umarım bu tür etkinliklere devam edeceğiz” dedi.
Birincilik ödülü Zafer Güngüt “Borçka Mereta Yayla”
Yarışma Jüri üyeleri
-Prof Dr. Güler Ertan
Fotoğraf sanatçısı, akademisyen, yazar. Türkiye’de fotoğraf alanında ilk profesör ünvanı almış kadın akademisyen.
-Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan
Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen
Yrd. Doç. Dr. Nadir Buçan
Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen Yazar.
-F. Dilek Uyar
Fotoğraf Sanatçısı, National Geographic Seyahat Yarışmasında Dünya Birinciliği almış ilk ve tek Türk kadın fotoğrafçı, avukat.
-Leyla Emektar
Fotoğraf Sanatçısı, güzel sanatlar öğretmeni
-Zehra Çöplü
Fotoğraf Sanatçısı
-İlker Karaman
Uluslararası Ödüllere sahip sokak fotoğrafının Türkiye’deki en önemli isimlerinden, elektronik mühendisi.
-Sami Uçan
Uluslararası Ödüllere sahip özellikle kedilerle çektiği fotoğrafları ile ünlenmiş sokak fotoğrafının Türkiye’deki en önemli isimlerinden, öğretmen.
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