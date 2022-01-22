Fotoğraf sanatçılarının gözünden kartpostallık Borçka görüntüleri

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2022 Cumartesi, 23:33
Fotoğraf sanatçılarının gözünden kartpostallık Borçka görüntüleri

Aygül Öztürk “Akşam Vakti”

Borçka Belediyesi’nin düzenlediği ulusal fotoğraf yarışmasına Türkiye’nin birçok yerinden Borçka’ya gelen fotoğrafçılar, kentte yüzlerce fotoğraf çekti. 


Fotoğraf sanatçılarının gözünden kartpostallık Borçka görüntüleri

Beytullah Eles “Karlı Karagöl”

Bu yıl ilk kez düzenlenen fotoğraf yarışmasına 500 fotoğraf gönderildi. 8 kişiden oluşan jüri 7 saatlik titiz bir toplantı sonrası nihai kararını verdi. Yapılan seçim sonucu birinci, ikinci ve üçüncü, 10 mansiyon ve 50 sergileme fotoğrafı belirlendi.

Fotoğraf sanatçılarının gözünden kartpostallık Borçka görüntüleri

İlker Cihat “Sisli Yol”

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan; “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasına beklediğimizin üstünde bir katılım oldu. Düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasına ulusal çapta 500 fotoğrafın geliyor olması kentimizin tanıtımı, bilinilirliği için bize umut ve cesaret verdi. Borçkamızda bulunan bazı yerlerden daha fazla fotoğraf bekliyorduk ama buna rağmen yine de bizim için çok başarılı bir deneyim oldu. Bu yarışma ve fotoğraflar Borçkamızın tanıtımına da çok büyük katkı sağlayacaktır. Uluslararası nitelikte olan ve fotoğrafları değerlendiren jüri üyelerine de bir kez daha teşekkür ederim. Umarım bu tür etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

Fotoğraf sanatçılarının gözünden kartpostallık Borçka görüntüleri

İsmail Daşgeldi “Karagöl”

Fotoğraf sanatçılarının gözünden kartpostallık Borçka görüntüleri

Meral Yeşilçiçek “Keçi Peyniri”

Fotoğraf sanatçılarının gözünden kartpostallık Borçka görüntüleri

Mustafa Kılıç “Klaskur Yaylası”

Fotoğraf sanatçılarının gözünden kartpostallık Borçka görüntüleri

Musa Talaşlı “Efeler Köyü”

Fotoğraf sanatçılarının gözünden kartpostallık Borçka görüntüleri

Üçüncülük ödülü:

Meral Yeşilçiçek “Yaylada Yaşam”

Fotoğraf sanatçılarının gözünden kartpostallık Borçka görüntüleri

İkincilik Ödülü Aygül Öztürk “Bal Dede”

Fotoğraf sanatçılarının gözünden kartpostallık Borçka görüntüleri

Birincilik ödülü Zafer Güngüt “Borçka Mereta Yayla”

Yarışma Jüri üyeleri

-Prof Dr. Güler Ertan

Fotoğraf sanatçısı, akademisyen, yazar. Türkiye’de fotoğraf alanında ilk profesör ünvanı almış kadın akademisyen.

-Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan

Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen

Yrd. Doç. Dr. Nadir Buçan

Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen Yazar.

-F. Dilek Uyar

Fotoğraf Sanatçısı, National Geographic Seyahat Yarışmasında Dünya Birinciliği almış ilk ve tek Türk kadın fotoğrafçı, avukat.

-Leyla Emektar

Fotoğraf Sanatçısı, güzel sanatlar öğretmeni

-Zehra Çöplü

Fotoğraf Sanatçısı

-İlker Karaman

Uluslararası Ödüllere sahip sokak fotoğrafının Türkiye’deki en önemli isimlerinden, elektronik mühendisi.

-Sami Uçan

Uluslararası Ödüllere sahip özellikle kedilerle çektiği fotoğrafları ile ünlenmiş sokak fotoğrafının Türkiye’deki en önemli isimlerinden, öğretmen.


}

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler