Fotoğraf sanatçılarının gözünden kartpostallık Borçka görüntüleri

İlker Cihat “Sisli Yol”



Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan; “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasına beklediğimizin üstünde bir katılım oldu. Düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasına ulusal çapta 500 fotoğrafın geliyor olması kentimizin tanıtımı, bilinilirliği için bize umut ve cesaret verdi. Borçkamızda bulunan bazı yerlerden daha fazla fotoğraf bekliyorduk ama buna rağmen yine de bizim için çok başarılı bir deneyim oldu. Bu yarışma ve fotoğraflar Borçkamızın tanıtımına da çok büyük katkı sağlayacaktır. Uluslararası nitelikte olan ve fotoğrafları değerlendiren jüri üyelerine de bir kez daha teşekkür ederim. Umarım bu tür etkinliklere devam edeceğiz” dedi.