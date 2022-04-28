Funda Kocabıyık kimdir, ne mezunu, şu anki görevi nedir?

13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanan Funda Kocabıyık, söz konusu genel müdürlük bünyesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Türkçe ve Türk kültürünün tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptı. Funda Kocabıyık, evli ve iki çocuk annesi olup İngilizce biliyor.

Funda Kocabıyık, UNESCO’da aktif rol alarak Türkiye’nin 2017-2021 döneminde UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliğine ve 2018-2020 döneminde Eğitim Yönlendirme Komitesi Üyeliğine seçilmesinde katkı sağladı. Özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya’da uzun yıllar sonra ilk defa 13 eğitim ataşeliğinin doldurulmasında, farklı eyaletlerde aktif bulunan STK’ler ve görevlendirilen öğretmenlerle bir araya gelerek istişare toplantıları gerçekleştirilmesinde öncülük etti.