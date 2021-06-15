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Fatih Terim'le devam edip etmeme konusuna değinen Yiğit Şardan, "Bu durumun seçim malzemesi haline gelmesini istemeyiz. Mazbatayı elimize almadan 'devam' ya da 'bitti' demek doğru olmaz. Tabii ki her alternatifi de masaya yatıracağız. Sonuç olarak kiminle nasıl devam edileceğine başkan ve yönetim karar verir" dedi.