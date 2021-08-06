6

Muslera bizim en çok güvendiğimiz isimlerden biri. Zaman zaman böyle şeyler de olacak. Onlardan da çıkacak ya da hep beraber çıkaracağız. Kolay değil. Tatil yapmadan biz rica ettik diye geldi oynadı. Bazen böyle şeyler olur. Biz kendisine güveniyoruz. Bazen oluyor, hepimize oluyor. Onun kredisi mevcut. Toparlayacaktır."