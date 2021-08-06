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"Mostafa bizim çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Daha iyi olmasını bekliyorum. Ocak ayında opsiyonu kullanıp kullanmayacağımıza Mostafa'nın form durumu karar verecek. İyi bir oyuncu ama daha çok konsantre olmalı, daha çok aramalı. Sadece kenardan gelen ortalarla değil, bizim özellikle üçüncü bölgelerde set oyununa katkıda bulunmalı."
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Muslera bizim en çok güvendiğimiz isimlerden biri. Zaman zaman böyle şeyler de olacak. Onlardan da çıkacak ya da hep beraber çıkaracağız. Kolay değil. Tatil yapmadan biz rica ettik diye geldi oynadı. Bazen böyle şeyler olur. Biz kendisine güveniyoruz. Bazen oluyor, hepimize oluyor. Onun kredisi mevcut. Toparlayacaktır."
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