Galatasaray Torrent ile tatsız başladı | Hatayspor - Galatasaray 4-2
İLK YARI
23. dakikada Emre Kılınç ile öne geçen Galatasaray Patrick van Aanholt'un penaltıyı kaçırması ile farkı açma şansını tepti. 43. dakikada ise Mame Diouf Hatayspor adına penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının son dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun frikiten bulduğu gol ile öne geçen Galatasaray ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İKİNCİ YARI
İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor 62. dakikada Kamara ile skoru 2-2 yaptı. Golün ardından baskısını sürdüren Hatayspor, 79. dakikada Lobjanidze ile maçta ilk kez öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Ruben Riberio'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören Taylan Antalyalı takımını 10 kişi bıraktı. Son dakikalarda arkada boş alan bırakan Galatasaray, Lobjanidze'nin 90. dakikadaki golüne engel olamadı ve mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı.
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