Galatasaray Torrent ile tatsız başladı | Hatayspor - Galatasaray 4-2

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2022 Pazar, 17:48
Galatasaray Torrent ile tatsız başladı | Hatayspor - Galatasaray 4-2

Galatasaray Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor'a konuk oldu.

Galatasaray Torrent ile tatsız başladı | Hatayspor - Galatasaray 4-2

Mücadeleden 4-2 mağlup ayrılan Galatasaray'da yeni teknik direktör Torrent ilk maçından eli boş ayrıldı. 

Galatasaray Torrent ile tatsız başladı | Hatayspor - Galatasaray 4-2

İLK YARI

23. dakikada Emre Kılınç ile öne geçen Galatasaray Patrick van Aanholt'un penaltıyı kaçırması ile farkı açma şansını tepti. 43. dakikada ise Mame Diouf Hatayspor adına penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının son dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun frikiten bulduğu gol ile öne geçen Galatasaray ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 

Galatasaray Torrent ile tatsız başladı | Hatayspor - Galatasaray 4-2

İKİNCİ YARI

İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor 62. dakikada Kamara ile skoru 2-2 yaptı. Golün ardından baskısını sürdüren Hatayspor, 79. dakikada Lobjanidze ile maçta ilk kez öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Ruben Riberio'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören Taylan Antalyalı takımını 10 kişi bıraktı. Son dakikalarda arkada boş alan bırakan Galatasaray, Lobjanidze'nin 90. dakikadaki golüne engel olamadı ve mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı. 

Galatasaray Torrent ile tatsız başladı | Hatayspor - Galatasaray 4-2

Bu sonucun ardından Hatayspor 35 puanla 3. sıraya yükselirken Galatasaray ise 27 puanda kaldı ve 13. sırada kaldı. 


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