Galatasaray Torrent ile tatsız başladı | Hatayspor - Galatasaray 4-2

İKİNCİ YARI

İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor 62. dakikada Kamara ile skoru 2-2 yaptı. Golün ardından baskısını sürdüren Hatayspor, 79. dakikada Lobjanidze ile maçta ilk kez öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Ruben Riberio'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören Taylan Antalyalı takımını 10 kişi bıraktı. Son dakikalarda arkada boş alan bırakan Galatasaray, Lobjanidze'nin 90. dakikadaki golüne engel olamadı ve mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı.