Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup tur atladı| Lazio 0-0 Galatasaray

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2021 Perşembe, 20:26
<p>Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaştı.<br></p>

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaştı.

<p>İki ekibin de birbirine net bir üstünlük kuramadığı mücadelede 41.dakikada Sağ kanattan Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top yakın direkten döndü. Önce Feghouli sonra Diagne bu topa hamle yaptı ama dokunamadılar.<br></p>

İki ekibin de birbirine net bir üstünlük kuramadığı mücadelede 41.dakikada Sağ kanattan Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top yakın direkten döndü. Önce Feghouli sonra Diagne bu topa hamle yaptı ama dokunamadılar.

<p>Gruptaki liderliği belirleyecek olan geriye kalan dakikalarda da hiç gol olmadı ve maç 0-0 beraberlikle tamamlandı.&nbsp;<br></p>

Gruptaki liderliği belirleyecek olan geriye kalan dakikalarda da hiç gol olmadı ve maç 0-0 beraberlikle tamamlandı. 

<p>Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 12'ye çıkararak grubu lider namağlup lider olarak tamamladı ve bir üst tura yükseldi.<br></p>

Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 12'ye çıkararak grubu lider namağlup lider olarak tamamladı ve bir üst tura yükseldi.

<p>Puanını 9'a yükselten Lazio'da Galatasaray'ın ardından grubu ikinci tamamlayarak üst tura çıkmaya hak kazandı.<br></p>

Puanını 9'a yükselten Lazio'da Galatasaray'ın ardından grubu ikinci tamamlayarak üst tura çıkmaya hak kazandı.

<p>Galatasaray bir sonraki karşılaşmasını Pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacak.</p>

Galatasaray bir sonraki karşılaşmasını Pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacak.


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