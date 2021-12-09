Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup tur atladı| Lazio 0-0 Galatasaray

İki ekibin de birbirine net bir üstünlük kuramadığı mücadelede 41.dakikada Sağ kanattan Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top yakın direkten döndü. Önce Feghouli sonra Diagne bu topa hamle yaptı ama dokunamadılar.

