Galatasaray, ikinci olursa muhtemel rakipleri kim?
Avrupa Ligi E Grubu'nda lideri belirleyecek 6. hafta maçında Lazio, Galatasaray'ı İtalya'da ağırlayacak. Galatasaray'a liderlik için ne gerekiyor? Galatasaray 2. olursa muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray grubu lider bitirirse ne olacak?
Galatasaray, Lazio deplasmanında galip gelmesi veya berabere kalması halinde grubunu lider tamamlayacak. Karşılaşmayı Lazio'nun kazanması halinde ise Lazio lider, Galatasaray ikinci olacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak.
Bu sezona kadar UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ilk ikide bitiren takımlar son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanıyordu. Ancak bu sezon Konferans Ligi'nin başlamasıyla Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısı 48'den 32'ye indi.
Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısının 32'ye düşmesiyle grubunu ikinci bitiren takımları yeni bir senaryo bekliyor.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci olan 8 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren 8 takımla play-off mücadelesi verecek. Play-off mücadelesini kazanan 8 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesine katılmaya hak kazanacak.
Galatasaray 2. olursa muhtemel rakipleri kimler?
Leipzig
Porto
Dortmund
Sheriff
Barcelona
Atalanta/Villareal
Sevilla
Zenit
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