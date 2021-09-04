Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildiren Galatasaray Kulübü, Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek transfer döneminin son saatlerine kadar oyuncu arayışlarına devam ediyor. Bu transfer sezonunda 23,5 milyon Avro harcayarak kadrosuna 10 oyuncu takviye eden sarı kırmızılılar, yapılacak transferlerin Avrupa Ligi grupları için verilen UEFA listesine yetişmese de çalışmalarını sürdürecek.
Açıklamalar sonrası yönetim oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Premier Lig ekibi Arsenal'in kapısını çalan sarı kırmızılı yönetim, Mohamed Elneny için girişimlerde bulundu. Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncunun 2.9 milyon Avro'luk maliyetini yüksek bulan yönetim transferden vazgeçti. Orta sahada 6 numara pozisyonunda yaşanan eksiklik nedeniyle fırsat transferi için son saatlere kadar arayışların süreceği belirtildi.
Süper Lig'de bu sezon yürürlüğe giren 8+3 kuralından sonra yerli kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, şimdi de Bursaspor ile görüşme halinde. Göztepe'de forma giyen genç kaleci İrfancan Eğribayat'ın maliyetini fazla bulan yönetim, Rizesporlu Gökhan Akkan transferinden de kulübüyle olan gerilim nedeniyle vazgeçti. Sarı kırmızılı yönetim, genç ve yerli kaleci transferi yaparak ilerleyen senelerde artacak yerli sayısı kuralının sorunlarını çözmeyi planlıyor.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı